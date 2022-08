Konflikt eskalerer: 29 meldes dræbt i Gaza

Dødstallet vokser i Gazastriben, mens urolighederne eskalerer. I alt meldes 29 søndag omkommet. Blandt dem er seks børn. 253 meldes sårede.

Det oplyser sundhedsmyndighederne i Gaza ifølge nyhedsbureauet AFP.

Ifølge israelske myndigheder er de seks børn døde som følge af en raket fra Gaza, der ikke nåede til Israel. Modsat lyder det fra Gazas sundhedsmyndigheder, at børnene er døde i israelske luftangreb.

Israel fortsætter med at sende luftangreb afsted mod den militante gruppe Islamisk Jihad, der er allieret med den militante fløj i Hamas-styret i Gaza.

Gruppen besvarer angrebene med byger af raketter den anden vej. Tidlig søndag morgen oplyser Islamisk Jihad, at den har affyret raketter mod Jerusalem.

Den israelske hær melder søndag, at man i løbet af to dage har 'uskadeliggjort' det militære lederskab af Islamisk Jihad.

- Den øverste ledelse af den militære fraktion af Islamisk Jihad i Gaza er blevet uskadeliggjort, lyder det fra Oded Basiok, der er leder af operationskommandoen i den israelske hær.

Islamisk Jihad bekræfter ifølge Reuters, at lederen Khaled Mansour er dræbt.

Den ulmende konflikt er blusset op, efter at Israel fredag gennemførte et luftangreb rettet mod Islamisk Jihad i Gaza. Her omkom Tayseer al-Jabari, der er en anden leder i gruppen.

Det israelske militær hævder, at gruppen var ved at forberede et angreb mod Israel, og at militæret blev nødt til at sætte ind med et forebyggende angreb mod gruppen.

Til gengæld affyrede Islamisk Jihad over 100 raketter tilbage mod byer i Israel, heriblandt Tel Aviv.

Fra israelsk side er der ifølge AFP meldinger om to sårede, mens yderligere 13 har pådraget sig lette skader. Ingen meldes døde.

Israel siger, at angrebene mod Islamisk Jihad kan vare flere uger. Egyptens præsident, Abdel Fattah al-Sisi, siger, at man i Kairo 'i døgndrift forsøger at overtale begge sider til at dæmpe volden'.

Der er erklæret nødretstilstand i Gaza, hvor der bor over to millioner mennesker på et område, der er lidt større end Langeland.

Her har det eneste kraftværk måttet lukke, fordi israelerne har lukket for transport af varer til Gaza, herunder brændstof. Sundhedsministeriet har advaret om, at man inden for 72 timer kan blive nødt til at lukke for adgangen til livsnødvendige ydelser.

I Gaza lyder det fra civile, at man som indbygger i den palæstinensiske enklave er vant til at forberede sig en 'overlevelsestaske' med for eksempel penge og medicin.

- De seneste udviklinger frembringer minder om frygt, angst og en følelse af, at vi er alene, siger Dounia Ismail, der bor i Gaza City, ifølge AFP.

Indbyggere i Gaza har i forvejen ikke fri adgang til rent drikkevand, byggematerialer, brændstof, medicin eller fødevarer.