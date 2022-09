Kræver lynhandling for at undgå atomulykke

Det daglige nyhedsoverblik over krigen i Ukraine i lyd og billeder

FN's Internationale Atomenergiagentur, IAEA, opfordrer til, at der omgående etableres en sikkerhedszone ved det ukrainske atomkraftværk Zaporizjzja.

Det er nødvendigt for at forhindre en atomulykke, skriver IAEA i en rapport efter sidste uges besøg ved atomkraftværket.

- Den nuværende situation er uholdbar, lyder det fra IAEA.

Agenturet er stadig stærkt bekymret over de fortsatte kampe ved Zaporizjzja.

- Der er akut behov for midlertidige tiltag, der kan forhindre, at en atomulykke opstår på grund af de fysiske skader, der er forårsaget af militære midler, skriver IAEA.

- Det kan opnås ved, at der omgående etableres en atomsikkerhedszone.

Rapporten fra IAEA er offentliggjort tirsdag, efter at agenturets chef, Rafael Grossi, sammen med 14 atominspektører besøgte atomkraftværket torsdag i sidste uge.

Inspektørerne har brugt de seneste dage på at bedømme de fysiske skader på Zaporizjzja og undersøge sikkerhedssystemer.

De har også set nærmere på det ukrainske personales arbejdsvilkår.

- Ukrainske ansatte, der driver værket under russisk militær besættelse, er under et konstant højt stressniveau og pres, særligt med det begrænsede mandskab til rådighed, skriver IAEA ifølge Reuters.

- Det er ikke holdbart og kan føre til flere menneskelige fejl med konsekvenser for atomsikkerheden.

Efter besøget i Ukraine oplyste Grossi i sidste uge, at IAEA nu vil etablere en permanent tilstedeværelse på værket. Det betyder, at der skal være to inspektører på stedet fremover.

Rusland og Ukraine beskylder hinanden for at beskyde atomkraftværket, der er Europas største.

Rusland tog kontrol med atomkraftværket i begyndelsen af marts, kort efter at landet havde invaderet Ukraine den 24. februar.