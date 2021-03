Kraftig regn i Australien: Værste oversvømmelser i 50 år

Flere tusinde har været nødt til at evakuere og flere hundrede huse er beskadiget efter voldsomme oversvømmelser fra Australiens mest folkerige delstat, New South Wales, over weekenden

Kraftig regn har forårsaget nogle af de værste oversvømmelser i 50 år i den australske delstat New South Wales over weekenden.

Det skriver både Reuters og AP News.

Gladys Berejiklian, der er premierminister i delstaten, har sagt, at regnen var værre, end hvad man først havde forventet - specielt for de dele af det nordvestlige Sydney, der ligger lavt.

- I går håbede vi, at det kun blev en 'one-in-20-year event', nu ligner det en 'one-in-50-year event, sagde Gladys Berejiklian om det kraftige regnfald.

Voldsomme oversvømmelser har bredt sig i den australske delstat New South Wales over weekenden. Foto: Alex McNaught/Ritzau Scanpix

Flygtede midt om natten

Ifølge Reuters var flere borgere fra det nordvestlige af Sydney beordret til at flygte fra deres hjem midt om natten på grund af hurtigt stigende vandmasser.

Sent om aftenen søndag lokal tid blev yderligere 1000 mennesker bedt om at evakuere, efter Berejiklian allerede havde bedt over 4000 mennesker om at forlade deres hjem.

Premierministeren i Australien, Scott Morrison, har blandt andet skrevet på Facebook, at der kommer økonomisk støtte til de involverede.

Derudover er mange af delstatens hovedveje lukket, og skoler holder lukket mandag lokal tid.

Flere har ringet efter hjælp i de store vandmasser. Foto: Loren Elliot/Ritzau Scanpix

Regn fortsætter

Regnen står i stor kontrast til de ødelæggende skovbrande, der ramte Australien i slut 2019 og start 2020 og brændte tæt på syv procent af New South Wales landareal.

Flere meteorologer siger, at regnen nok fortsætter i flere dage.

Beredskaber har rykket ud til over 6000 tilfælde, hvor borgere har bedt om hjælp, siden regnen startede i torsdags lokal tid. Det inkluderer tæt på 700 opkald, hvor en folk skulle reddes fra oversvømmelser.

Det voldsomme vejr har også haft sin indvirkning på vaccinationen af befolkningen i New South Wales. Australien havde ellers planlagt at vaccinere over seks millioner mennesker i de næste par uger.