Kraftigt jordskælv i Kroatien

Et jordskælv, der ifølge de første oplysninger blev målt til 6,4 på skalaen, har rystet det centrale Kroatien.

Det oplyser blandt andre United States Geological Survey.

Skælvet var så voldsomt, at det ifølge flere vidner kunne mærkes i Milano 500 kilometer væk fra det formodede epicenter i byen Petrinja. Også Bosnien-Hercegovina melder om, at jordskælvet kunne mærkes hos dem.

Det er fortsat uklart, hvad der helt præcist er sket, og hvor slemt det står til. Men Røde Kors i Kroatien skriver om en meget alvorlig situation på Twitter.

12-årig pige død

Samtidig har borgmester i byen Petrinja, Darinko Dumbovic, bekræftet over for mediet 24sata, at flere er døde. Heriblandt et barn.

- Det er forfærdeligt, Der er flere døde og sårede. Vi så et barn dø på pladsen, og Petrinjas centrum er blevet ødelagt. Det er katastrofalt, siger han til det kroatiske medie.

Kilder i byen Petrinja siger til tv-stationen N1, at der er tale om en 12-årige pige.

- Der er knoglebrud, der er hjernerystelser, og nogle skal opereres, siger Tomislav Fabijanic, der er leder af redningstjenesten i byen Sisak.

Samtidig viser billeder og video fra området, hvordan flere bygninger er styrtet sammen.

Soldater sendt ind

Soldater er sendt ind for at hjælpe til i de områder, hvor der er ødelæggelser og tilskadekomne.

- Hæren er her for at hjælpe. Vi bliver nødt til at flytte nogle mennesker fra Petrinja, fordi det er usikkert at være her, siger Plenkovic, der er hastet til byen.

Det samme område blev også ramt af et jordskælv mandag, men det var langt fra lige så voldsomt.