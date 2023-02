Kraftigt jordskælv i Tyrkiet ryster stort område

Et kraftigt jordskælv med en beregnet størrelse på omkring 7,8 har ramt det sydlige Tyrkiet.

Det oplyser Den Amerikanske Geologiske Undersøgelse (USGS), der monitorerer jordskælv på verdensplan.

Det skriver nyhedsbureauet AFP natten til mandag.

Skælvet ramte i en dybde på cirka 17,9 kilometer i nærheden af byerne Gaziantep og Osmaniye.

Der er forskellige meldinger om den præcise beregnede størrelse på jordskælvet, men det står klart, at det har kunnet mærkes i et stort område.

- Borgere i Libanon, Syrien, Cypern og Israel melder om at have mærket et jordskælv klokken 3.20 Beirut-tid, skriver Timour Azhari, som er journalist for nyhedsbureauet Reuters og befinder sig i Beirut, på Twitter.

- Der er ingen meldinger om betydningsfulde skader indtil videre, skriver han.