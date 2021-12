Kraftigt jordskælv rammer ved Indonesien

Indledningsvis har der været meldt om fare for tsunamier, men foreløbig er lokale sluppet med skrækken

Et særdeles kraftigt jordskælv, der indledningsvis er målt til 7,3 på Richterskalaen, har tidligt tirsdag morgen dansk tid ramt i Floreshavet nord for den indonesiske by Maumere.

Det melder US Geological Survey.

Det er endnu uvist, om der er tilskadekomne eller skader på bygninger som følge af skælvet. På sociale medier florerer der billeder og videoer af personer, der bliver evakueret fra bygninger forskellige steder i Indonesien, men ingen ser i den forbindelse ud til at være kommet noget til.

Ifølge nyhedsbureauet AFP er der blevet udsendt varsling om, at jordskælvet kan medføre tsunamier.

Foreløbig er der dog ikke meldt om større tsunamier. Således har lokale indonesiske myndigheder på Twitter meldt om en 'tsunami' på 0,07 meter som følge af jordskælvet.

Videoer på blandt andet det sociale medie Twitter viser dog angiveligt, hvordan lokalbefolkningen flere steder trækker væk fra kysten af frygt for, at der skulle komme en tsunami.

