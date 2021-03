Kraftigt jordskælv ud for New Zealand

Et jordskælv, der umiddelbart er målt til 7,3 på richterskalaen, har ramt i vandet ud for New Zealand

Et meget kraftigt jordskælv, der er målt til 6,9 på richterskalaen, har ramt ud for det nordlige New Zealand.

Det oplyser den amerikanske seismologiske overvågningstjeneste USGS.

Jordskælvet blev i første omgang målt til 7,3, men det er siden skaleret ned til 6,9 af tjenesten.

Der er foreløbig ikke meldinger om tilskadekomne. Den nærmeste større by er Gisbourne, der ligger godt 175 kilometer væk fra skælvets epicentrum.

Artiklen fortsætter under kortet ...

'Mulig tsunami'

Det amerikanske tsunami-varslingssystem advarer foreløbig om 'en mulig trussel' i forhold til tsunamier.

'Tsunami-bølger kan ramme kyster, der ligger op til 300 kilometer fra epicenteret,' lyder det i en trusselvurdering fra US Tsunami Warning System.

De har siden opdateret deres varsel til, at der blot er risiko for bølger af en højde på 0,3-1 meter.

Den nærmeste del af New Zealands kyst ligger omkring 90 kilometer fra epicenteret. Det er dog et område, hvor der bor meget få mennesker.

Adskillige brugere i New Zealand beretter på sociale medier om, at de har kunnet mærke rystelserne fra jordskælvet så langt væk som Wellington, der ligger på sydkysten af New Zelands Nordø.

Ekstra Bladet følger sagen ...