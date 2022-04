Krav på tv: Byt med Putins ven!

Rusland og Ukraine viser fanger på nationalt tv, og her bliver der fra begge parter stillet krav om udvekslinger.

Russisk tv viser billeder af to briter. De er taget til fange under kampene i Ukraine.

De beder om en udveksling med den prorussiske ukrainer Viktor Medvedtsjuk

Samme Medvedtjuk optræder på ukrainsk tv, og her appeller han til Ruslands præsident, Vladimir Putin, om at blive udvekslet med de ukrainske styrker i havnebyen Mariupol. De er under heftigt angreb fra russiske styrker.

Medvedtjuk er en meget velhavende person i Ukraine. Og han er kendt for sit nære venskab med Putin. Den russiske præsident er gudfar til hans yngste barn, Darya.

Han blev for kort siden fundet og anholdt af de ukrainske styrker efter beskyldninger om forræderi. Det var ellers lykkedes ham kort efter invasionen at slippe væk fra den husarrest, han var sat i.

Ifølge Reuters er de to briter, der optræder på russisk tv, identificeret som Shaun Pinner og Aiden Aslin. De har været i Mariupol for at kæmpe sammen med lokale ukrainske kampgrupper.

Begge mænd ser hærgede ud. De beder den britiske premierminister, Boris, Johnson, om at prøve at få dem hjem. Hvis han til gengæld kan sikre, at Medvedtjuk slipper fri.

På ukrainsk tv toner næsten samtidig Medvedtjuk frem for at fremføre sit ønske om at blive udvekslet.

- Jeg ønsker at bede Ruslands præsident Vladimir Putin og Ukraines præsident Vladimir Zelenskyj om at udveksle mig med de ukrainske forsvarere og beboere i Mariupol, siger han.

På videoen, der er filmet af Ukraines sikkerhedstjeneste, er han klædt i sort tøj. Han ser direkte ind i kameraet.

Mariupol ved det Azovske Hav har været belejret af russerne siden starten af marts. Flere tusinde mennesker frygtes omkommet under de voldsomme bombardementer. Men en ukrainsk styrke holder forsat stand i en del af byen.