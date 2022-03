Krisemøde ender uden våbenhvile eller særlige fremskridt

Et imødeset møde mellem udenrigsministrene fra Rusland og Ukraine har ikke umiddelbart ført til nogen særlige fremskridt i forhold til at stoppe krigen i Ukraine.

Det virker til at at være konklusionen torsdag formiddag efter mødet. Det har fundet sted i den tyrkiske kystby Antalya.

Her har Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, og Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba, begge udtalt sig efter mødet.

- Vi talte om en våbenhvile, en våbenhvile på et døgn, men der var ikke nogen fremskridt, siger Kuleba efter mødet.

Han gentager samtidig et løfte om, at Ukraine ikke vil trække sig.

- Jeg vil gerne gentage, at Ukraine ikke har overgivet sig, ikke overgiver sig og ikke kommer til at overgive sig, lyder det fra Kuleba.

Der har ikke tidligere under krigen været møder mellem parterne på så højt niveau. Der var dog på forhånd ikke store forhåbninger om, at mødet mellem udenrigsministrene ville give nogen særlige resultater.

Forhandlinger den seneste uges tid mellem russiske og ukrainske repræsentanter har heller ikke for alvor ført til fremskridt.

Lavrov siger efter mødet blandt andet, at han har mindet Kuleba om, at Rusland har oplyst Ukraine om, hvad der skal til for at stoppe krigen.

Rusland har tidligere meddelt, at Ukraine skal stoppe militære handlinger og ændre sin forfatning til at udvise neutralitet.

Derudover skal Ukraine blandt andet anerkende Krim som russisk territorium. Rusland overtog Krim med magt i 2014.

Lavrov siger på torsdagens pressemøde, at Rusland ikke umiddelbart er afvisende over for at arrangere et møde mellem den russiske præsident, Vladimir Putin, og Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj.

Han siger desuden, at han ikke tror, at situationen vil udvikle sig til atomkrig.

- Jeg har ikke lyst til at tro, og jeg tror heller ikke, at der kan opstå en atomkrig, lyder det fra den russiske udenrigsminister.

Russiske styrker rykkede ind i Ukraine for to uger siden.