Krisen kradser: Nu kan det blive endnu værre

Om bare fire dage er det et år siden, at Rusland påbegyndte krigen i Ukraine.

Og som årsdagen nærmer sig, er de russiske styrker formentlig under et stigende politisk pres. Det vurderer det britiske forsvarsministerium i deres seneste efterretning om krigen.

'Det er sandsynligt, at Rusland vil hævde, at de har erobret Bakhmut, så det falder sammen med årsdagen - uanset hvordan det i virkeligheden ser ud,' skriver de mandag morgen.

'Hvis Ruslands forårsoffensiv ikke lykkes med noget, vil spændingerne inden for den russiske ledelse sandsynligvis stige'.' fortsætter de.

Den har ingen større strategisk værdi, og soldater i tusindtal mister livet i, hvad er blevet døbt 'kødhakkeren'. Alligevel fortsætter de voldsomme kampe om at vinde byen Bakhmut ved frontlinjen i øst. Stefan Weichert, der bor i Ukraine og dækker krigen, forklarer her hvorfor

'Sandsynligvis ukampdygtige'

Forsvarsministeriet skriver desuden, at Ruslands offensiv i Vuhledar, Kremina og Bakhmut fortsætter, men at det ikke er uden konsekvenser.

Således formoder de, at antallet af tab fortsat er højt - især i Bakhmut og Vuhledar.

Helt specifikt drejer det sig om den såkaldte elite 155. flådeinfanteribrigade og den 40. flådeinfanteribrigade, som ifølge det britiske forsvarsministerium har lidt så store tab i Vuhledar, at de sandsynligvis er ukampdygtige.

Wagner-gruppen i front

Der har den seneste tid været voldsomme kampe i byerne Vuhledar og Bakhmut, og den berygtede Wagner-gruppe har været i front for Ruslands forsøg på at indtage Bakhmut.

Ifølge Ritzau er de igangværende kampe omkring Bakhmut de hidtil længstvarende og blodigste i krigen i Ukraine, og Wagner-gruppens stifter og leder, Jevgenij Prigozjin, hævdede for nylig, at det kan tage flere måneder at indtage byen.

- Jeg tror, at det bliver i marts eller april, gættede Prigozjin om Ruslands mulige overtagelse af Bakhmut, mens han i samme ombæring hævdede, at det kunne være lykkedes allerede før nytår, 'hvis ikke det var for deres monstrøse militære bureaukrati'.

Til trods for samarbejdet mellem den russiske hær og Wagner-gruppen har der nemlig været spændinger mellem de to. Blandt andet har Prigozjin tidligere beskyldt det russiske militær for at have 'stjålet' sejre fra gruppen.

