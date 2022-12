Kriserne, du overså: - Det er utroligt frustrerende

Særligt krigen i Ukraine, økonomisk krise og energikrisen har trukket opmærksomhed i 2022. Her er de kriser, der druknede i overskrifterne

Mens verdens øjne er stift rettet mod Ruslands brutale krig i Ukraine, er katastrofer og kriser i øvrige dele af verden trængt i baggrunden i danskernes bevidsthed.

Voxmeter har foretaget en rundspørge for Læger uden Grænser, som har kortlagt de fem mest oversete kriser blandt danskerne.

Etiopien i knæ

Siden 2020 har voldelige konflikter martret Tigray i Etiopien. Tusindvis er blevet dræbt, der foregår etniske udrensninger, mens konflikten også har massive humanitære konsekvenser.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ekstra Bladet i Etiopien i 2009. Landet er nu ramt af en massiv humanitær katastrofe. Foto: Linda Johansen

Ifølge FN er millioner på flugt, mens 5,4 millioner mennesker i området har behov for humanitær hjælp til at få skaffet fødevarer.

Det vurderes samtidig, at blot tre procent af områdets medicinske faciliteter er anvendelige - alt imens det er yderst vanskeligt at transportere nødhjælp til området.

Annonce:

Tuberkulose i vækst

Oftest forbindes tuberkulose med en fjern fortid - men ovenpå coronapandemien er smitten steget.

Ifølge WHO blev 10,6 millioner mennesker smittet i 2021 mod 10,1 året før.

I 2019 estimeres det, at 1,4 millioner døde af tuberkulose, mens det steg til 1,6 i 2021.

- Det er utroligt frustrerende at se, hvordan mange års positiv udvikling pludselig bliver tabt på gulvet, siger Vibeke Brix, læge og medicinsk rådgiver i Læger uden Grænser.

Kolera-udbrud

I årets løb er kolera brudt ud i 30 lande, samtidig med at udbruddene er mere voldsomme end hidtil.

Udbruddene sker særligt i fattige egne af verden, grundet dårlig adgang til rent vand, og hvor adgangen til medicinsk hjælp er begrænset.

Med rette lægehjælp kan dødeligheden reduceres til omkring en procent.

Krise i Haiti

Utallige menneskerettighedskrænkelser, væbnede konflikter, kolera-udbrud og 20.000 mennesker i hungersnød.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Indbyggere i hovedstaden Port-au-Prince på flugt fra bander. Foto: Ralph Tedy Erol/Reuters

Annonce:

Det er den tragiske virkelighed i Haiti, hvor Læger uden Grænser beskriver at livsnødvendig lægehjælp ikke kan nå frem til de trængende.

Samtidig hærger en økonomisk krise det hårdt prøvede land.

DR Congo ramt af ebola

Den Demokratiske Republik Congo er blevet ramt af to ebola-udbrud i 2022 - det seneste i september.

Tusindvis er døde af ebola-virus, som har en dødelighed på op mod 90 procent.

Nu har smitten blandt andet bredt sig til nabolandet Uganda, skriver Læger uden Grænser.

- For os som humanitær aktør med adgang til områder og mennesker, som journalister og offentligheden generelt har svært ved at nå, har vi en forpligtelse til at fortælle om det på vegne af vores patienter, siger Malin Palmér, der er direktør i Læger uden Grænser.