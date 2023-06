Kritik af Putin: - Opfører sig som et barn

Han er tidligere officer i den russiske sikkerhedstjeneste og var med til at lede de russisk-kontrollerede styrker i Ukraine i 2014.

Med andre ord har han været i tæt ledtog med Ruslands præsident Vladimir Putin. Men den 52-årige Igor Girkin, der nu er en indflydelsesrig militærblogger med over 800.000 følgere, er blevet en af Putins mest udtalte kritikere i Rusland.

I en video langer han kraftigt ud efter præsidenten.

- Hvad tænker han på? Han opfører sig ikke som en gammel mand, men som et barn, siger Igor Girkin i videoen ifølge SVT.

Stor kritiker

Det er bestemt ikke første gang, Igor Girkin ytrer offentlig kritik af Vladimir Putins håndtering af krigen i Ukraine.

Den russiske nationalist, der er dømt in absentia for at være involveret i nedskydningen af passagerflyet MH17, har en hård og kontant linje.

I maj skrev den amerikanske tænketank Institute for the Study of War (ISW), at Girkin anklagede lederen af Wagner-gruppen, Yevgeny Prigosjin, for at planlægge et kup mod Ruslands øverste ledelse.

'Girkin anklager åbent Prigosjin for at planlægge et kup midt i den kommende ukrainske modoffensiv og for løbende at overtræde censurlove og miskreditere den russiske hær og militærkommando.'

'Girkin advarer om "mytteri", hvis Prigosjin får "lov" til at lede Wagner-gruppen,' skrev tænketanken.

Nu mener Igor Girkin, at Putin har en alt for slap linje. Han mener, at Rusland skal gøre alt for indtage den ukrainske hovedstad Kyiv.