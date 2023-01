Kritiserer russisk forbud: 'Absurd og fup'

De synes ikke, det er skægt!

Ramzan Kadyrov, Tjetjenes brutale diktator, og Wagner-gruppens leder, Jevgenij Prigozhin, retter kritik mod Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Og det er ikke på baggrund af de brutale drab i Ukraine, men derimod forbuddet mod skæg i de russiske væbnede styrker, skriver det norske nyhedsbureau NTB.

Kadyrov, der selv har anlagt et stort fuldskæg, har været storleverandør af soldater til de brutale kampe i Ukraine siden invasionen sidste år, og det er altså faldet ham for brystet, at de russiske væbnede styrker ikke må anlægge et skæg

Den russiske forsvarsstyrke forbyder sine soldater at have skæg, smartphones og tablets.

Størstedelen af de tjetjenske soldater er muslimer, hvorfor de har skæg af religiøse årsager, fastholder Kadyrov, der kalder forbuddet for en 'provokation'.

Jevgenij Prigozhin går skridtet længere og kalder forbuddet for 'absurd' og 'fup' fra 1960'erne.

Jevgenij Prigozhin, Putins 'kok', har på det seneste flere gange kritiseret Kreml og deres strategi i Ukraine. Foto: Ritzau Scanpix/POOL

Både de tjetjenske soldater og lejesoldaterne i Wagner-gruppen opererer stort set uafhængigt af de russiske styrker i Ukraine.

De to ledere har tidligere ved flere lejligheder på det seneste kritiseret den russiske strategi og prioriteringer i krigen.

Rusland forfremmede i oktober den daværende chef for landets luftvåben, general Sergej Surovikin, til at lede de russiske styrker, som kæmper i Ukraine, men allerede i januar blev han fyret.

Derfor blev Ruslands forsvarschef, Valerij Gerasimov, udnævnt til øverstkommanderende i Ukraine af den russiske forsvarsminister, Sergej Sjojgu.