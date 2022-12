Kritisk infrastruktur i ukrainske byer ramt af nye angreb

Kritisk infrastruktur i flere ukrainske byer meldes fredag morgen ramt eller ødelagt af russiske angreb. Det skriver nyhedsbureauerne AFP og Reuters.

Også Ukraines luftforsvarssystem er gået i gang i hele landet, oplyser ukrainske embedsmænd.

I den østlige by Kharkiv er der hørt flere eksplosioner, skriver Reuters, der citerer unavngivne lokale embedsmænd for oplysningen. Samme kilder siger, at angrebene har ramt byens kritiske infrastruktur.

Også i hovedstaden Kyiv meldes der om eksplosioner. Byens borgmester, Vitalij Klitschko, bekræfter, at Kyiv er blevet angrebet.

Ukraines byer har været ramt af strømnedbrud igen og igen som følge af russiske angreb. Her et billede fra byen Lviv, der blev ramt af strømafbrydelser torsdag. Fredag morgen meldes flere byer ramt af en stribe angreb. Foto: Yuriy Dyachyshyn/Ritzau Scanpix

Der er indtil videre ikke oplysninger om, hvorvidt mennesker har mistet livet i den seneste række af angreb. Det er ligeledes uklart, hvilken infrastruktur der skal være ramt.

Guvernøren i Mykolajiv-regionen i den sydlige del af Ukraine, Vitalij Kim, siger, at omkring 60 missiler var blevet set med kurs mod Ukraine.

Rusland har udført adskillige bølger af missilangreb mod Ukraines infrastruktur - særligt har energisektoren været mål. Det har blandt andet medført flere strømafbrydelser på tværs af landet.

I den nordøstlige region Sumy meddeler guvernøren, at der er strømnedbrud fredag morgen som følge af angrebene.