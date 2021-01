Kvinde død efter hun blev skudt i amerikansk regeringsbygning

Den kvinde der onsdag blev skudt i den amerikanske regeringsbygning Capitol er død.

Det skriver det amerikanske medie NBC News.

Onsdag stormede en række demonstranter den amerikanske regeringsbygning i Washington. De er utilfredse med, at Donald Trump ikke fortsætter som præsident, efter Joe Biden har vundet det amerikanske valg.

I forbindelse med, at de invaderede bygningen kunne man på en video høre, at der blev affyret et skud, og efterfølgende blev en kvinde filmet, mens hun røg mod jorden.

De seneste dage har der været massive uroligheder i den amerikanske hovedstad, og de eskalerede altså onsdag.

Sent onsdag aften dansk tider melder myndighederne, at de igen har fået kontrol over the Capitol.

Dagen igennem har ledere fra hele verden fordømt begivenhederne.

En række betjente er også kommet til skade under urolighederne.