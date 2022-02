Kvinde til EB: Bør I ikke snart smutte?

Flere mortergranater kan høres i horisonten i byen Novotoshkivske, hvor stort set alle huse har sprængte vinduer og mærker fra skud og artilleri efter otte års krig. Man kan mærke trykbølgerne fra skuddene, som falder med cirka 30 sekunders mellemrum. Beskydningerne kommer nærmere, og de få lokale, som stadig bor her nær frontlinjen, bliver nervøse.

En pensionist, som Ekstra Bladet taler med, er ved at gå ud af sit gode skind. Hun er fortvivlet over den nuværende situation, hvor der er mange beskydninger hver dag.

- Vi er i en forfærdelig situation her. Jeg forstår godt, at I kommer her i skudsikker vest. Det er farligt, og vi har ikke nogen veste, siger 70-årige Alla, før hun stiller spørgsmålet:

- Skal I ikke snart til at hjem, før det her stikker af?

70-årige Alla (th) med sin veninde 68-årige Olya i byen. De frygter, at krigen nu igen vil bryde ud og ødelægge mere af deres by. Foto: Emil Filtenborg

Konflikten er ved at spidse til

Novotoshkivske er en af de byer langs frontlinjen i Østukraine, som har været hårdest ramt af kampe gennem de sidste otte år. En ukrainsk soldat mistede i januar livet i byen, hvor de fleste lokale arbejder i en lokal kulmine, og byen ligger i dag næsten øde.

Kun få pensionister er blevet tilbage, og de skyderier, som Ekstra Bladet oplevede lørdag, har ifølge de lokale været normen i de sidste tre dage.

- Vi er bare pensionister. Vi har intet sted at tage hen. Hvor skal vi tage hen? Kan du fortælle mig det? Hvor kan vi tage hen? spørger Alla, der ikke har penge til at rejse.

I går målte OSCE, som overvåger situationen langs fronten, 870 brud på våbenhvilen i Østukraine, og der er meldinger om beskydninger fra både Ukraine og de russisk-støttede separatister. Krigen i Østukraine startede tilbage i 2014 og har kostet omkring 14.000 livet.

De fleste unge i Novotoshkivske er for længst rejst væk. Pensionisterne her får omkring 500 kroner om måneden i pension, og det er ikke nok til at dække deres udgifter. Derfor må de også supplere indkomsten ved at gro grøntsager i deres køkkenhaver.

Alla fortæller, at der engang boede 800 i byen. I dag er der næsten ingen tilbage. Der er også flere, der er døde af sygdomme disse år, forklarer hun. Militæret er til stede i byen, og det kan være en af grundene til, at byen er under angreb i disse dage.

- Der var omkring 100 lejligheder i den bygning dér? Nu er der vel kun en, der stadig bor der, siger Alla, der forklarer, at antallet af skyderier virkelig er taget til nu.

Hun peger på et lejlighedskompleks i byen, hvor der næsten ingen intakte vinduer er tilbage.

En af de mange bygninger i Novotoshkivske. Foto: Emil Filtenborg

Øget antal beskydninger

Vesten frygter lige nu, at Rusland er ved at forberede en invasion af Ukraine, som ifølge USA's præsident Joe Biden kan starte en af de nærmeste dage. Situationen har fået flere lande såsom Danmark til at råde deres statsborgere til at forlade Ukraine.

Rusland har ifølge amerikanerne over 150.000 soldater nær Ukraines grænse. Mens USA mener, at Rusland planlægger en invasion af Ukraine, så afviser Rusland. I stedet mener de, at Ukraine planlægger et angreb på områderne, som er kontrolleret af de russisk-støttede separatister, og at den ukrainske stat begår folkemord mod separatisterne.

Rusland har forlangt sikkerhedsgarantier fra Nato, som blandt andet vil betyde, at Ukraine aldrig kan blive medlem af forsvarsalliancen, og at Nato ikke må optage nye medlemmer. Det har Nato og USA afvist. Den russiske præsident Vladimir Putin har sagt, at hvis Rusland ikke får sikkerhedsgarantier, så må de selv sørge for det.

- Vil vi have (en krig) eller ej? Selvfølgelig ikke. Det er derfor, vi fremsætter vores forslag til en forhandlingsproces, sagde Putin på et pressemøde i denne uge.

Hvad skal vi gøre?

Tilbage i Novotoshkivske fortæller de lokale om, at de bare gerne vil have fred. De har oplevet otte års krig, som har lukket arbejdspladser og ødelagt deres by.

- Vi håber på fred.. En skrøbelig fred eller en form for aftale er bedre end alt dette, siger Alla, der fortæller, at byen lige nu ingen busafgange har, og at folk derfor er strandet.

En anden pensionist tegner det samme billede.

- Jeg vil bare have fred. Jeg håber det bedste, men jeg ved virkelig ikke, om krigen igen starter, siger kvinden, der også hedder Alla, da interviewet pludselig bliver afbrudt.

Et stort knald lyder i horisonten og trykbølgen giver Alla et chok. Alla undskylder og siger, at hun nu må til at hjem i dækning.