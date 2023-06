Kyiv: Blandede reaktioner på Wagner-oprør

Mens nogle i Kyiv håber, at kampen mellem Wagner-gruppen og Ruslands regering vil betyde, at de har mindre energi til at bekrige Ukraine, er andre bekymrede for, hvad der vil ske, hvis Prigozjins, chefen for Wagner-gruppen, kommer til magten

Nyhederne om Wagner-chefen Prigozjins oprør mod landets egen militærkommando bliver modtaget med forsigtig optimisme hos nogle i Kyiv. I andres øjne tegner det kun til at blive endnu værre, hvis han skulle komme til magten

Kyiv, Ukraine (Ekstra Bladet): Imens internettet er ved at koge over i spekulationer om, hvorvidt Wagner-bossen Prigozhins sidste udskejelse er Ruslands endeligt eller varsling om et nyt, hårdere og mere kompetent lederskab af den russiske invasion af Ukraine, ser de lokale i Kyiv mere forsigtigt på nyhederne.

- Indtil videre er det en god ting for Ukraine. Jo mere energi, de bruger på at finde ud af det hele iblandt dem selv, jo mindre energi har de til at kæmpe imod os, siger Oleksiy, som Ekstra Bladet mødte i hovedstadens centrale park.

Valentina, en 29-årig advokat, der nyder solskinnet i samme park, er dog mere tilbageholdende med begejstringen.

- Prigozhin er ikke nogen anti-krigs-person. Han vil bare dræbe ukrainerne mere effektivt. Det er ikke godt for os, generelt, hvis politikere og folk som Prigozhin kommer til magten. Wagner-gruppen vil bare blive endnu ondere og endnu mere effektive, siger Valentina.

Fronten holder endnu

For Boris Zanko, 58, er det også svært at sige, om det er godt eller skidt.

- Jeg ved det ikke. Jeg vil have, at krigen stopper. Jeg tror ikke, Prigozhin kan vælte Putin, men jeg er ikke sikker på, om det ville være godt heller. Jeg ved ikke, hvad der er værst for Ukraine. Putin eller Prigozhin, siger Boris Zanko.

- Det er muligt, at han erstatter Shoigu eller Gerasimov (forsvarsministeren og forsvarschefen, red.), fordi Shoigu ikke har haft succes i Ukraine i mere end et år, og det er det russiske samfund nok ved at være trætte af.

Der er lige nu en hob af Twitter-kommentatorer, der har erklæret, at det russiske statskollaps er nærtforestående. Det er dog ikke sket i skrivende stund.

Kampene i det østlige og sydlige Ukraine fortsætter, og Ukrainerne har fortsat svært ved at bryde igennem de russiske forsvarsværker.

Selv om Prigozhin for alvor begyndte at røre på sig allerede natten til lørdag, afholdte det heller ikke Rusland fra at sende omkring 40 missiler mod den ukrainske hovedstad Kyiv.

Flertallet blev skudt ned, men der var flere sårede lørdag morgen, da et civilt boligbyggeri var blevet ramt.

Balladen Prigozhin og Shoigu

Der har længe været kold luft mellem chefen for Wagner-gruppen Yevgeniy Prigozhin og den russiske forsvarsminister Sergej Shoigu.

Længe har der været dårlig stemning i den russiske offensiv. På den ene side har Ruslands hær, ledet af forsvarsminister Sergej Shoigu, ikke leveret de resultater, som Kreml ønsker.

På den anden side har Wagner-gruppens hær af lejesoldater ledet af Yevgeniy Prigozhin leveret resultater i blandt andet erobringen af den østukrainske by Bakhmut.

Sejrene har dog kostet tusinder af russiske soldater livet, men de har også været en torn i øjet på det russiske forsvarsministerium.

Prigozhin har nemlig ved flere lejligheder kritiseret særligt Shoigu og forsvarschefen Gerasimov i hårde vendinger.

Det mest berømte eksempel var, da en meget vred Prigozhin leverede en tirade af tilsvininger af forsvarskommandoen.

Lederen af Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, har delt en video, hvor skælder ud på Ruslands forsvarsminister og forsvarschef, mens han står foran døde soldater fra sin milits

Bag ham var adskillige døde soldater blevet lagt på jorden.

- Shoigu! Gerasimov! Hvor er vores forbandede ammunition?, råbte Prigozhin, før han placerede ansvaret for de døde russiske soldater på Shoigus bord.

Det seneste oprør, orkestreret af Prigozhin og Wagner-tropperne, som ofte bliver kaldt musikanter på grund af deres navn, er en voldsom optrapning af en længerevarende konflikt mellem de to parter.