Kyivs borgmester melder om bombardement tæt på centrum

Kyivs borgmester, Vitali Klitschko oplyser ifølge Reuters, at der sent søndag aften er et bombardement i gang i bydelen Podil, der ligger lige nord for centrum af den ukrainske hovedstad.

Det er et stort beboelses- og butiksområde.

- Adskillige eksplosioner i hovedstaden Podil-distrikt, skriver Klitschko på det sociale medie Telegram.

- Ifølge de informationer vi har for øjeblikket, så er adskillige hjem og et af butikscentrene ramt. Redningshold, læger og politiet er allerede på stedet.

Nyhedsbureauet Reuters har ikke haft mulighed for ved selvsyn at bekræfte oplysningerne.

Rusland siger, at det mandag formiddag vil åbne en korridor ind til den belejrede by Mariupol ved Sortehavet. Det skal give de ukrainske styrker en chance for at slippe ud af byen.

De skal forlade byen 'uden våben og ammunition langs den rute, som er aftalt med Ukraine', lyder det fra den russiske hær. Det skriver nyhedsbureauet Tass.

Rusland insisterer på et 'formelt skriftligt svar' fra Ukraines regering: at en korridor vil være åben fra klokken otte til klokken 10 mandag formiddag dansk tid. Det vil sige mellem klokken 10 og klokken 12 lokal tid.

Ukraine har sent søndag endnu ikke svaret.

Langt størstedelen af Mariupol er blevet ødelagt under de voldsomme bombardementer. De har stået på de sidste to uger. Det skønnes ifølge BBC, at der fortsat er 350.000 mennesker inde i byen.

Selv om Rusland benægter det, så er der mange tegn på, at den russiske hær bevidst har angrebet beboelsesområder og civile mål i Mariupol. Mange hundreder er dræbt.

Det britiske forsvarsministerium skriver søndag aften på Twitter, at de russiske styrker forsøger at bevæge sig uden om Mykolaiv mod syd efter flere voldsomme angreb på byen. I stedet vil russerne koncentrere sig om storbyen Odesa ved Sortehavet.