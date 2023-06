Kyivs forsvar skød 30 missiler og droner ned fredag nat

Sirener og eksplosioner lød natten til fredag på ny i Ukraines hovedstad, Kyiv, efter at Rusland øjensynligt lancerede sit 20. luftangreb mod Ukraine siden starten af maj.

Det viser ukrainske myndighedshjemmesider ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Omkring klokken 05.15 lokal tid skrev Reuters, at sirenerne ikke længere hyler i det meste af landet. Embedsfolk i Kyiv oplyser samtidig, at mere end 30 droner og missiler er blevet skudt ned.

Topfolk i militæradministrationen i Kyiv skriver på Telegram, at Rusland har affyret droner og krydsermissiler samtidig.

- Ifølge foreløbig information er mere end 30 mål af forskellige type blevet registreret og tilintetgjort, lyder det.

Vitalij Klytjko, der er borgmester i Kyiv, oplyser, at der ikke har været opkald til alarmcentralen fra folk, der skulle reddes.

Der har ikke været meldinger om, at nogen er blevet dræbt eller såret i de russiske angreb.

Indbyggere i Kyiv blev opfordret til at søge mod beskyttelsesrum.

- Vi beder indbyggerne i regionen om at opholde sig i beskyttelsesrum og andre sikre steder, indtil sirenerne er stoppet, skrev Kyiv-regionens militæradministration på Telegram.

Tre personer meldtes døde i et angreb, der ramte det østlige Kyiv i Ukraine natten til torsdag.

Det har sidenhen vist sig, at de døde, efter at de ikke kunne få adgang til et beskyttelsesrum i Desnjanskyj-distriktet. To af de døde var en mor og hendes niårige datter.

Angrebene mod Kyiv har været meget hyppige især i maj, men Ukraine er blevet bedre i stand til at skyde droner og missiler ned, inden de rammer deres mål i hovedstaden.

Det ukrainske luftvåben oplyste tirsdag formiddag, at det i løbet af natten til tirsdag nedskød 29 ud af 31 droner over hovedstaden Kyiv og Kyiv-regionen.