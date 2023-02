Lå under bygning med nyfødt i fire dage

I byen Samandag i Hatay-provinsen i Tyrkiet blev den 33-årige kvinde Necla Camuz gravet fri sammen med sin lille søn Yagiz, som hun fødte 27. januar - ti dage før jordskælvet.

Under skælvet styrtede hun en etage ned og blev slået bevidstløs, siger hun til BBC.

Da hun vågnede, havde hun stadig sin søn i sine arme. Et skab havde reddet dem fra at blive knust af en stor betonplade, som lå fastkilet over dem.

De lå i totalt mørke i fire dage.

Hun har til BBC fortalt om hvert døgn under ruinerne, hvor der var relativt varmt, og hvor hun var i stand til at amme sin søn.

Hun hørte stemmer i det fjerne og råbte om hjælp, men ingen svarede. Derefter begyndte hun at slå på garderobeskabet og frygtede, at det skulle flytte sig.

Længe lå hun og vidste, at det var muligt, at hun ikke ville blive hørt. Til sidst besluttede hun kun at banke, hvis lydene uden for kom nærmere.

Efter mere end 90 timer i mørket hørte hun hunde gø og derefter stemmer.

- Er du o.k.? Bank én gang, hvis du er! lød det.

Hun var blevet fundet.

Et lille pige der blev født under murbrokkerne efter jordskælv i Syrien er på mirakuløs vis blevet reddet Mirakel midt i død og kaos: Et spædbarn født under murbrokkerne reddet

Da redningsholdet spurgte, hvor gammelt hendes barn var, kunne hun ikke svare, fordi hun ikke vidste, hvor mange dage der var gået.

På hospitalet fik hun at vide, at hendes mand og søn på tre år også var blevet reddet ud fra ruinerne i live, men med alvorlige kvæstelser i benene.

En 40-årig kvinde blev mandag reddet ud fra en sammenstyrtet bygning i det sydøstlige Tyrkiet efter at have ligget begravet i 170 timer.

Redningsmandskab gravede den 40-årige Sibel Kaya fri fra resterne af en kollapset femetagers bygning i provinsen Gaziantep, rapporterer den statslige tv-station TRT.

Redningsmandskab i Kahramanmaraş har også kontakt til tre overlevende under en sammenstyrtet bygning, men håbet om at finde mange flere overlevende er ved at svinde bort. Antallet af omkomne nåede søndag op på over 33.000 og ventes at stige markant.

Den syvårige Mustafa og en kvinde, Nafize Yilmaz, blev reddet sent søndag i provinsen Hatay. De havde begge været fanget under bygningerne i 163 timer.

I mange områder klager redningsfolk over manglende sensorer og andet avanceret udstyr. De har kun mulighed for at grave i murbrokkerne med skovle eller med deres bare hænder.

- Hvis vi havde moderne udstyr, kunne vi have reddet hundredvis af liv - hvis ikke flere, siger Alaa Moubarak, som leder civilforsvaret i Jableh i Syrien.