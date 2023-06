Læge beretter om op mod 100 børn på forlist båd i Middelhavet

Mindst 78 mennesker er allerede bekræftet døde, efter at en båd med migranter onsdag sank i Middelhavet i det sydlige Grækenland.

Men mange flere savnes. Nogle beretninger antyder, at op mod 750 mennesker var om bord på fartøjet, da det sank på vej fra Libyen til Italien.

Det rapporterer BBC.

Det britiske medie har talt med en række læger, som har tilset nogle af de overlevende, der primært er mænd.

Og de fortæller om et stort antal kvinder og børn, som var under dæk, da skibet gik ned.

En overlæge på Kalamata General Hospital på den græske halvø Peloponnes fortæller, at op mod 100 børn var om bord på skibet.

- De overlevende har fortalt os, at der var børn under dækket. Børn og kvinder, siger overlæge Manolis Makaris til BBC.

To af hans patienter har givet ham et estimeret antal.

- Den ene fortalte mig, at der var omkring 100 børn, den anden sagde omkring 50. Så jeg kender ikke sandheden, men det er mange, siger han.

Efter at have talt med flere overlevende vurderer Manolis Makaris, at omkring 600 mennesker kan have mistet livet i ulykken.

- Det nøjagtige antal af alle de mennesker, som var på båden, er 750. Det er det nøjagtige tal, som alle, jeg har talt med, har opgivet, siger han.

Om bord på båden var der folk fra blandt andet Afghanistan, Pakistan, Egypten, Syrien og Palæstina.

Familier til nogle af de savnede egyptiske børn har sendt billeder af børnene til Manolis Makaris i håb om, at han genkender dem, fortæller han.

- Det er en tragedie. Vi må i Europa ikke acceptere denne situation. Vi er nødt til at gøre noget, siger lægen til BBC.

Flere af de familier, der leder efter deres pårørende, ankom torsdag til Kalamata.

- Min familie var på båden, siger pakistanske Aftab, som er kommet fra Storbritannien.

Mindst fire af hans familiemedlemmer fra Pakistan er fortsat savnet.

En syrisk mand fra Holland bryder sammen, da han fortæller til BBC, at hans hustru og svoger er blandt de savnede.

- Myndighederne leder efter deres lig i havet og på hospitaler, siger den syriske mand ved navn Kassam Abozeed.

Flere overlevende har fortalt, at båden sank på blot 15 minutter.