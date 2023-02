Læge: Overlevende i murbrokker efter syvende dag er sjældne

Det er omkring fire døgn siden, at jordskælvet i Tyrkiet - som natten til fredag har kostet mindst 21.000 mennesker livet - indtraf.

Dermed vil der være mulighed for at finde overlevende noget tid endnu. Men chancen for at gøre det mindskes løbende.

Det siger doktor Jarone Lee, som er læge med ekspertise i katastrofemedicin hos Massachusetts General Hospital, til nyhedsbureauet AP.

- Det er typisk en sjældenhed at finde overlevende efter femte til syvende dag, og de fleste eftersøgnings- og redningshold vil overveje at stoppe på det tidspunkt, siger Jarone Lee.

- Men der er mange historier om folk, der overlever efter de syv dage. Desværre er det blot de sjældne og ekstraordinære tilfælde.

Kraftige skælv

Det var mandag klokken 04.17 lokal tid, mens de fleste sov, at Tyrkiet og Syrien blev ramt af et kraftigt jordskælv

Skælvet havde en beregnet styrke på 7,8. Også flere kraftige efterskælv ramte området.

Generelt sker de fleste redninger ved jordskælv i løbet af de første 24 timer, skriver AP. Herefter falder chancerne for overlevelse. Mange ofre har også slemme skader eller er begravet under nedfaldne murbrokker eller sten.

Adgang til luft og vand og muligheden for at få luft er vigtige faktorer for overlevelse.

Også vejret spiller ind. Her står det allerede klart, at koldt vintervejr har været en forhindring for redningsindsatsen.

Min kære

Eksperter ser lidt forskelligt på, hvad der er det kritiske tidsrum for at finde overlevende. Ifølge nyhedsbureauet AFP ser nogle eksperter 72 timer som et skæringspunkt i Tyrkiet.

Samme medie beskriver dog også torsdag, hvordan 16-årige Melda Adtas blev reddet over 80 timer efter jordskælvet.

Hendes far var overvældet af lettelse:

- Min kære, min kære, sagde han, da redningsfolk trak teenageren ud af murbrokkerne, og en folkemængde brød ud i jubel.