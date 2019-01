Læger Uden Grænser: Børn og gravide smides i detentionsceller

Antallet af flygtninge og migranter, der tilbageholdes i detentionscentre i byerne Misrata og Khoms i Libyen, er steget fra 650 til 930 i begyndelsen af 2019.

Det oplyser nødhjælpsorganisationen Læger Uden Grænser, der kritiserer anbringelsen på centrene og forholdene i cellerne.

Irene Kruse, der er Læger Uden Grænsers danske chef for humanitære anliggender, er netop vendt hjem fra Libyen efter at have arbejdet med den medicinske stab i Tripoli i et halvt år.

Ifølge Irene Kruse er forholdene i cellerne "forfærdelige".

- I nogle af cellerne har man over 300 mennesker, som er låst inde. De har ikke altid god adgang til mad, vand og toiletter. Helt basale leveforhold er ret dårlige.

- Mange af dem oplever en stor frustration, fordi de holdes fanget i detentionscentrene uden at have mulighed for at vide, hvornår de kan komme ud igen, siger Irene Kruse.

- Mange af dem er familier. Der er både gravide kvinder og børn i detentionscentrene, siger hun.

I sidste uge blev 170 personer meldt savnet, efter at både fra Libyen og Marokko satte kursen mod Europa.

Tirsdag rettede FN's flygtningeorganisation (UNHCR) ifølge nyhedsbureauet Reuters en skarp kritik af europæiske lande for ikke at lade 140 personer gå sikkert i land.

Ifølge Den Internationale Organisation for Migration (IOM) har 203 personer mistet livet i deres forsøg på at krydse Middelhavet i 2019. 4883 har nået Europa og er hovedsageligt ankommet til Spanien, Grækenland og Italien.

Læger Uden Grænser beretter, at 144 tirsdag blev fanget på Middelhavet og sendt tilbage i celler i Misrata.

- Det er mildt sagt kynisk, at EU og dens medlemslande laver love, der går ud på at fange og tvinge sårbare mennesker tilbage i detention i Libyen, siger Sam Turner, der er leder for Læger Uden Grænsers redningsaktioner i Middelhavet, i en pressemeddelelse.