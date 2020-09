Læger uden Grænser på Lesbos: Rædselsfuld situation

Efter en omfattende brand i Grækenlands største flygtninge- og migrantlejr, Moria, lever tusindvis på gaden.

De mange flygtninge og migranter er frustrerede, og fredag afholdt de en fredelig demonstration, hvor de blandt andet satte sig foran politivejspærringerne.

Flere havde skilte på både tysk og engelsk med budskaber til EU om hjælp og handling.

- Vi har lidt her i tre dage. Vi er sultne og tørstige, vi har ingen toiletter eller bade, siger den congolesiske asylansøger Patricia Bob til det franske nyhedsbureau AFP.

Danske Kamma Skaarup er på Lesbos, hvor hun er medicinsk ansvarlig for Læger Uden Grænsers aktiviteter i Moria-lejren.

- Situationen på Lesbos omkring lejren er rædselsfuld. Omkring 12.000 mennesker lever på gaden uden ly og med begrænset adgang til mad og vand, siger hun.

Den nuværende situation betyder, at patienter med kroniske sygdomme ikke kan få den behandling, som de fik i lejren. Det drejer sig blandt andet om patienter med sukkersyge, forhøjet blodtryk og epilepsi.

Ildebranden startede natten til onsdag og endte med at brænde lejren ned til grunden.

Midlertidige løsninger til at huse de 12.000 immigranter og flygtninge er sat i gang. Det græske militær er begyndt at opføre en lejr på en militær skydebane nær den nedbrændte lejr, skriver AFP.

De græske myndigheder og EU har fredag meldt ud, at de vil genopføre flygtningelejren med mere moderne faciliteter.

Kamma Skaarup mener, at en genopbygning af lejren vil betyde, at alle kommer til at leve under endnu strengere kår, end de gjorde i lejren før branden.

Der vil ikke være nok plads, mener hun.

- Jeg kan nærmest ikke forestille mig, at det kan være værre, end det allerede var. Det lyder grumt, siger Kamma Skaarup.

Der er endnu ikke ingen konkrete detaljer om genopførelsen på Lesbos.