Lænket til russisk olieskib

Flere aktivister har lænket sig til et russisk olieskib

Greenpeace-aktivister har igen lænket sig til et stort russisk olieskib i protest mod krigen i Ukraine.

Det skriver dr.dk.

Flere aktivister fra organisationen Greenpeace har lænket sig til russisk olieskib, der befinder sig i nærheden af en norsk olieterminal cirka 70 kilometer fra Oslo.

Tre af aktivisterne er nu anholdt af norsk politi, skriver dr.

Norske Greenpeace-aktivister ved et russisk olieskib. Foto: Ritzau Scanpix

Sket før

Det er ikke første gang at aktivister har forsøgt at stoppe russiske olieskibe.

Den 19. marts i år havde 15 greenpeace-aktivister forsøgt at blokere et stort tankskib i Østersøen syd for Langeland.

Med sig havde aktivisterne også den gang bannere med teksten 'Stop fuelling the war' og 'Oil fuels the war'.

- Tanktrafik viser, at vi er så fossilafhængige, at trods utallige sanktioner er alle i EU hver dag involveret i at finansiere krigen, sagde generalsekretær i Greenpeace Norden, Mads Flarup Christensen på Greenpeace officielle hjemmeside.

Skibet kom dog dengang også forbi aktivisterne.