Landsforrædere: Kæmpede for korsfæstelser og steninger

Korsfæstelser, afhuggede hoveder og krigshandlinger var i årevis dagligdag for to mænd, som er idømt lange straffe for landsforræderi. Men de er ikke de eneste i familien, der er dømt for at støtte Islamisk Stat