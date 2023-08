Lang F-16-næse til Ukraine

USA har intentioner om at give godkendelse til, at danske F-16-fly kan sendes til Argentina - ikke Ukraine, skriver flymedie

Argentina, Ukraine eller stort brændbart?

Der har længe været snak, småpraj og diskussioner om, hvor de gamle og pensionerede danske F-16-fly skulle lande, når Danmark engang blev klar til at afhænde dem.

Alt imens Danmark indgår i en koalition af 11 lande, der skal træne det ukrainske luftvåben i brug af netop F-16-fly, har Argentina meldt sig på banen som potentiel arvtager.

Og nu skulle netop det kapitel være blevet genåbnet, og det ligner, at ukrainerne ender med en lang næse.

Ifølge flymediet FlightGlobal skulle USA nemlig være klar til at godkende en overførsel af danske F-16-fly til Argentina.

Restriktioner fjernet

Danmarks militær er i fuld sving med at erstatte de gamle F-16-fly med splinternye F-35-fly, og Argentina har længe kigget efter en erstatning for deres aldrende Dassault Mirage-fly, der blev taget ud af tjeneste i 2015.

På grund af britiske restriktioner efter Falklandskrigen i 1982, har argentinerne været afskåret fra at anskaffe sig europæiske og amerikanske fly.

Nu skulle USA dog nu være klar til at give Danmark lov til at sælge et uspecificeret antal F-16-fly til Argentina alligevel, som det er krævet af amerikansk lov, når det kommer til amerikansk producerede våben.

Det fortæller en anonym kilde fra Joe Bidens regering til mediet.

Til Ekstra Bladet afviser Forsvarsministeriet dog, at der er truffet en beslutning omkring de danske kampfly.

'Der er løbende drøftelser om fremtiden for de danske F-16 fly. Det er endnu for tidligt at sige, hvordan det ender. De vil først blive udfaset over de kommende år,' skriver de.

Frem mod 2025 er det planen, at Danmark skal have erstattet F-16-flyene med nye F-35-fly. Foto: Anders Brohus

Donation til Ukraine

Historien om et umiddelbart forestående salg til det sydamerikanske land kommer blot 1,5 måned, efter dengang fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) kunne fortælle, at en donation til Ukraine nærmede sig.

- Når vi nu er gået det skridt, at vi går i gang med en trænings- og efteruddannelsesindsats for de ukrainske piloter, så kommer vi også til at forholde os til, hvorvidt vi skal lave en konkret donation til Ukraine af de danske F-16-kampfly, og hvor mange det skal være, sagde han 26. juni til DR.

Danmark har 43 F-16-fly, hvoraf omkring 30 af dem stadig er i brug. Frem mod 2025 er planen, at de allesammen skal erstattes af nye F-35-fly.