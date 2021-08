Lang næse til Taliban: Statskassen er gemt væk

USA og Den Internationale Valutafond har gjort deres for at begrænse Talibans adgang til de afghanske reserver. Direktør for Afghanistans centralbank oplyser, at Taliban må nøjes med en meget lille del af kassen

Taliban har måtte kigge langt efter de fleste af værdierne i den afghanske centralbank, Da Afghanistan Bank.

Ajmal Ahmady er direktør for banken og oplyser på Twitter, at Taliban skulle have bedt flere af bankens ansatte om at føre dem til indholdet af de nationale reserver.

Det er ikke til at sige, om Taliban havde forventet en pengetank i Joakim von And-klassen, hvor de ville kunne svømme i Afghanistans værdier, men det er i hvert fald ikke tilfældet.

For selvom direktøren anslår banken til at rumme i omegnen af ni milliarder dollars, så er deres penge, guld og andre værdier slet ikke i Afghanistan. De fleste af dem bliver opbevaret i udlandet, og det er derfor ikke muligt for Taliban bare lige at få fat i dem.

Der var tryk på de afghanske banker i timerne op til Kabuls fald. Det har ifølge Ajmal Ahmady gjort et meget stort indhug i landets beholdning af US Dollars. Foto: Rahmat Gul/AP/Ritzau Scanpix

Milliarder indefrosset

USA har ifølge BBC indefrosset omkring syv milliarder dollars af den afghanske beholdning, mens Den Internationale Valutafond også har blokeret adgangen til lån for det nye afghanske styre.

Det er derfor betydelige beløb, som Taliban må se bort fra i pengekassen. Og Ahmady estimerer, at de må se bort fra mere end bare de indefrosne beløb.

'Vi kan sige, at Taliban vil have adgang til mellem 0,1 og 0,2 procent af Afghanistans samlede internationale reserver. Det er ikke meget', skriver Ajmal Ahmady, direktør for Da Afghanistan Bank på Twitter.

Afghanistan rummer dog mange værdier i mineraler, så der er god mulighed for at hive milliarderne ind på anden vis.