Langer ud efter Zelenskyj: - Hvor længe skal vi følge denne galning?

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, har ikke været bleg for at bede de vestlige lande om våben og andet militært udstyr, efter Rusland for snart et år siden gik til angreb på nationen.

Mange lande har imødekommet præsidentens efterspørgsel, og senest har både Tyskland og USA valgt at sende kampvogne til Ukraine.

Men det falder ikke i god jord hos den franske politiker Florian Philippot, der er leder af det nationalistiske parti Les Patriotes (LP).

Det skriver Dagbladet, som henviser til et opslag, som den franske partiformand har skrevet på Twitter.

Her langer han i høj grad ud mod den ukrainske præsident.

'Hvor meget længere?'

'Netop nu gør Zelenskyj krav på kampfly og langtrækkende missiler fra Vesten. Er vores atomvåbenarsenal det næste?!,' skriver han og fortsætter:

'Hvor meget længere skal vi følge denne galning?'

Rusland har flere gange udtrykt vrede over Vestens støtte til Ukraine. Onsdag gik den russiske ambassadør i USA, Anatoly Antonov, til tasterne, da det rygtedes, at USA ville sende kampvogne til Ukraine.

I et Facebook-opslag kaldte han blandt andet USA for 'den rigtige aggressor' (angriber, red.) i krigen.