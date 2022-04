Larmende tavshed i Kiev

I centrum af Kiev er der onsdag eftermiddag lige så stille, som en søndag morgen i de fleste danske byer.

Hvis man aldrig har været i hovedstadens indre, ville man ikke umiddelbart tænke, at der var brudt krig ud i landet. Men hvis man har været i byen før Ruslands invasion af Ukraine, kan man se forskellen.

Det fortæller Ekstra Bladets reporter Peter Keldorff.

- Der er ikke nogen tegn på krig på gaderne. Der er ikke udstationeret soldater, der er ikke nogen roadblocks eller andet. Her er stille og roligt, konstaterer han.

Dog er det ikke til at bevæge sig rundt i Ukraines gader uden diverse tilladelser, og her kan det mærkes, at landet er i en anden tilstand, end før krigen brød ud.

Gaderne ligger øde hen i Kiev. Foto: Peter Keldorff

Folk vender hjem til Kiev

Ekstra Bladets udsendte er dog ikke de eneste, der har valgt at tage turen til Kiev.

For på togturen fra polske Przemysl, hvor der ligger en flygtningslejr, til hovedstaden, faldt Peter Keldorff i snak med både børn og voksne, der nu vender hjem til hovedstaden.

- De gør det, fordi russerne er væk fra hovedstaden. Nogle gør det også, fordi krigen trækker ud, og at der ikke er andet at gøre, forklarer han.

På toget var der også internationale soldater, der skulle til Kiev for at melde sig til den internationale frivillige legion.

På besøg i de befriede byer

Når Ekstra Bladets reportere har hvilet og har fået styr på papirerne, skal de i første omgang ud i Kievs gader.

Men ellers er planen, at de vil besøge de byer, de ukrainske styrker har generobret som Borodyanka og Butja, som russerne har smadret, og hvor mange civile er blevet dræbt.

