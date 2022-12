Laveste siden invasionen: Olieprisen falder til laveste niveau i 11 måneder

Prisen på en tønde nordsøolie er tirsdag faldet til det laveste niveau i næsten et år - og det laveste niveau, siden krigen i Ukraine begyndte.

Det skriver det franske nyhedsbureau AFP og det norske nyhedsbureau NTB.

Omkring klokken 18.30 tirsdag ligger prisen på en tønde nordsøolie få cent under 80 dollar. Ikke siden 6. januar har prisen været lavere.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Det er blevet betydeligt billigere at tanke benzin og diesel, siden priserne toppede i juni. Foto: Tariq Mikkel Khan

Markant fald

I løbet af seneste uge er prisen på nordsøolie faldet mere end seks procent, skriver det norske finansmedie Dagens Næringsliv.

Den steg ellers mandag som følge af lettelser på coronatiltag i Kina og en vestlig aftale om et prisloft på russisk olie. Men stigningen blev kortvarig.

Prisen på nordsøolie begyndte at stige i begyndelsen af året, i takt med at Rusland intensiverede sin tilstedeværelse nær Ukraine.

Annonce:

Prisen steg voldsomt, da Rusland invaderede Ukraine sidst i februar.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Hver dag samler Ekstra Bladet de seneste nyheder om krigen i Ukraine Dagens overblik over krigen i Ukraine.

Toppede i marts

Den 8. marts toppede prisen, da den lød på næsten 128 dollar. Det var den højeste pris siden 2008, da der var finanskrise.

EU og G7-landene blev i sidste uge enige om at indføre et prisloft på 60 dollar på en tønde russisk olie. Det skal være med til at presse russerne økonomisk og begrænse deres for at finansiere krigen i Ukraine.

G7 består af syv af verdens førende industrilande. Medlemmerne er USA, Japan, Tyskland, Storbritannien, Frankrig, Italien og Canada.

Det Hvide Hus har udtalt, at prisloftet vil begrænse den russiske præsident Vladimir Putins evne til at finansiere sin 'krigsmaskine'.

Annonce:

De høje oliepriser har i løbet af året blandt andet været med til at skubbe prisen på benzin i vejret. I sommer lå benzinprisen i en periode helt oppe omkring 20 kroner. I dag lyder prisen på knap 15 kroner.