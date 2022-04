Lavrov advarer Vesten

Den russiske udenrigsminister advarer de vestlige lande mod at forsyne Ukraine med våben, hvis Ruslands bombardementer skal stoppe

- Hvis USA og Nato virkelig er interesserede i at løse Ukraine-krisen, så bør de først og fremmest stoppe med at forsyne regimet i Kiev med våben og ammunition.

Sådan siger den russiske udenrigsminister, Sergei Lavrov, til det kinesiske nyhedsbureau Xinhua ifølge Dagbladet.

Ifølge den russiske udenrigsminister skal amerikanerne og Nato altså stoppe med at sende våben til den ukrainske hovedstad, hvis der skal sættes et endegyldigt punktum for krigen.

På den anden side fortæller Lavrov, at Ruslands 'særlige operationer' i Ukraine forløber sig helt efter planen.

Sergei Lavrov kommer med en advarsel til Vesten. Foto: Yuri Kochetkov/Ritzau Scanpix

Derudover slår den russiske udenrigsminister fast, at Rusland er i stand til at tilpasse sin økonomi, hvis flere 'fjendtlige foranstaltninger' skulle komme fra Vestens side.

Ifølge Lavrov vil Rusland gradvis vinke farvel til den amerikanske dollar og blive mindre afhængig af import.

I stedet vil russerne fokusere mere på teknologisk uafhængighed, siger udenrigsministeren.

Også Lavrovs chef, Putin, advarede denne uge i hårde vendinger Vesten mod at blande sig i russernes militære foretagende.

