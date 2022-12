Lavrov til Vesten: I vil ødelægge Rusland

Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, anklager USA og Nato for at spille en direkte og farlig rolle i Ukraine.

USA har med sin ageren gjort Ukraine til en eksistentiel trussel for den russiske regering, som den ikke kan ignorere, siger han på et pressemøde.

Lavrov forsvarer samtidig de russiske droneangreb, som har ødelagt store dele af Ukraines el- og vandforsyning.

- Vi afmonterer energianlæg, som tillader Jer (Vesten red.) at pumpe dødelige våben ind i Ukraine for at dræbe russere, siger han uden at uddybe, hvad der er sammenhængen.

- Så sig ikke, at USA og Nato ikke er deltagere i denne krig. I deltager direkte. Herunder ikke bare med våbenforsyninger, men også med uddannelse af mandskab. I træner det ukrainske militær på jeres område, siger han.

Målet for Vesten er at ødelægge Rusland, hævder han.

Lavros kommentarer er allerede velkendte og afvist af EU og USA, der siger, at det er Rusland, der den 24. februar angreb et selvstændigt land, som Rusland ikke har nogen ret til at gøre krav på.

Ukraine var indtil 1991 en del af Sovjetunionen.

Lavrov anklager på pressemødet Vesten for at kompromittere Den Europæiske Organisation for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) og gøre den til et lydigt redskab for EU og USA.

OSCE har under krigen klart valgt side for Ukraine, mener han.

- Ånden og ordene i OSCE's charter er blevet ødelagt, siger Lavrov.