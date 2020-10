Legendarisk nazi-skib fundet: Kan gemme på historisk skat

Polske dykkere har fundet et sunket nazi-skib. Nu håber de, at det indeholder legendarisk skat

For så vidt er det et scoop i sig selv, som en række polske dykkere har gjort på bunden af Østersøen, med opdagelsen af vraget SS Karlsruhe. Et gammelt nazi-skib, der sank lige op til befrielsen.

Men fundet kan gå hen og blive endnu mere storslået. Dykkerne har nemlig en tro på, at skibet også indeholder, hvad der har været betegnet som verdens 8. vidunder: Det såkaldte Amber Room - Ravsalen.

Skibet forlod 12. april 1945 Hel Peninsula i Polen med retning mod København i Danmark. Skibet var en del af en konvoj med flere skibe. Men fordi det var tungt lastet, kunne det ikke følge med den øvrige del af konvojen. I stedet for at ramme København ramte det bunden af Østersøen, efter det blev angrebet af Sovjet-styrker.

Tæt på Bornholm

Det er polske dykkere, som har fundet vraget, og de fortæller, at det ligger dusinvis af kilometer ud for kysten ved den polske by Ustka, der i fugleflugt ligger cirka 100 kilometer fra Bornholm.

Vraget er fyldt med køretøjer, porcelæn og kister. Og det er især de gamle kister, som har gjort dykkerne interesseret. For skibet ligger 88 meter nede, og det betyder, at dykkerne kun kan være ved vraget kort tid ad gangen.

Det helt unikke mesterværk var at finde i Catherine Paladset i St. Petersborg, og det en sal bygget med rav og guld. Under anden verdenskrig blev det stjålet af tyskerne og fragtet til Königsberg, siden forsvandt det, og ingen har siden set det siden.

Kan få historisk betydning

Men ifølge sagnet, fortæller Scuba Diver Mag, som har talt med en af dykkerne, skulle SS Karlsruhe skynde sig af sted, og det får dykkeren, Tomasz Zwara, til at tro på, at skatten kan være om bord:

- At finde en tysk båd og en kiste med ukendt indhold på bunden af Østersøen, kan gå hen og få historisk betydning, summerer han.

En af de andre dykkere, Tomasz Stachura, fortæller, at holdet gennem længere tid har ledt efter skibet:

- Karlsruhe var et gammelt smalt skib, men dengang var hver eneste enhed vigtig i at evakueringen. Vi har ledt efter vraget i et år, og vi har opdaget, at det kan gå hen og blive en af de mest interessante mysterier på bunden af Østersøen. Karlsruhe stævnede ud på sin sidste tur under ekstreme høj sikkerhed og temmelig tungt lastet for den type skib. Vraget ligger adskillige dusin kilometer nord for Ustka på 88 meters dybde. Det er urørt. Og lasten indeholde militærkøretøjer, porcelæn og mange kister med så meget ukendt indhold, siger han.

Selve Ravsalen er siden gendannet i St. Petersborg.