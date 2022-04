Lektor om kemiske våben: Ville være 'dumt'

Det vil være 'strategisk dumt', hvis Rusland bruger kemiske våben i forbindelse med krigen i Ukraine.

Det siger Peter Viggo Jakobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet, efter at der har været meldinger fra ukrainsk side om, at der er brugt noget af 'ukendt substans' i den belejrede kystby Mariupol.

Ifølge ukrainerne kan det være kemiske våben. Ingen af meldingerne er bekræftet.

- Vi ved, at russerne har kemiske våben. Men omvendt ved vi, at de ikke har brugt dem - ikke mig bekendt - på kamppladser direkte. Det var heller ikke russerne selv, der brugte dem i Syrien.

- Så jeg vil sige, at indtil det er blevet bevist, at der er brugt kemiske våben, så vil jeg forholde mig skeptisk over for det, siger Peter Viggo Jakobsen.

Han siger, at Rusland ikke er i tvivl om, at Vesten ville være nødt til at reagere kraftigt på et eventuelt angreb.

- Jeg tror ikke, at russerne er i tvivl om, at kemiske våben vil være en rød linje, som Vesten er nødt til at reagere kraftigt på. Og den eneste måde, de kan reagere kraftigt på efterhånden, er ved at give ukrainerne mere effektiv militær assistance.

- Derfor vil det være strategisk dumt at bruge kemiske våben. For de fordele, de opnår, er trods alt begrænsede.

Det er blandt andet Ivanna Klympush, der er formand for det ukrainske parlaments kommission for Ukraines integration i EU, som mandag har hævdet, at Rusland har brugt en ukendt substans i Mariupol.

Også Azov-regimentet, der er en del af den ukrainske nationalgarde, siger ifølge det britiske medie The Guardian, at der er blevet brugt kemiske våben i kystbyen.

Ingen af disse udsagn er dog blevet bekræftet af uafhængige kilder.

Peter Viggo Jakobsen siger, at konsekvenserne for Rusland risikerer at være langt større end det, de eventuelt ville kunne vinde strategisk i krigen.

- Uanset hvordan man laver det regnestykke, kan jeg ikke komme frem til en anden konklusion, end at det vil være dumt af russerne at bruge kemiske våben, siger lektoren.

En fordel vil være, at russiske styrker kan vinde mere terræn og rykke frem i nogle områder, forklarer han.

Til gengæld risikerer Rusland, at den vestlige forsvarsalliance Nato bliver en mere aktiv del af krigen. Og det vil de ikke have, siger han.

- De (russerne, red.) kan godt opnå nogle taktiske fordele i Mariupol ved at bruge dem. Man kan slå nogle mennesker ihjel, og så kan man overtage de ting, de har, bagefter, uden at de er gået i stykker.

- Omvendt er russerne også i en situation, hvor de prøver at undgå, at Nato blander sig direkte i krigen og hjælper ukrainerne mere effektivt, end de allerede gør.