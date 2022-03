Lektor: Russerne indsætter militært bystyre i Ukraine trin for trin

Den ukrainske havneby Kherson faldt sent onsdag aften dansk tid i russiske hænder.

Sådan lød det fra både Ruslands forsvarsministerium og byens borgmester, der samtidig fortalte en New York Times-journalist, at Rusland planlægger at oprette en militær administration.

Den fremgangsmåde viser, hvordan Rusland planlægger at overtage hele landet.

Det vurderer Claus Mathiesen, lektor på Forsvarsakademiet og tidligere forsvarsattaché i Ukraine.

- Man er nået frem til byen Kherson, som man har indtaget. Man har så indsat et russiskledet militært bystyre, og det vurderer jeg bliver modellen for, hvordan vi kommer til at se Rusland overtage magten i Ukraine trin for trin, siger Claus Mathiesen.

En rådgiver til Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, siger dog, at ukrainske styrker fortsat forsvarer Kherson, der har omkring 330.000 indbyggere.

En uge inde i den russiske invasion, mener Claus Mathiesen, at Rusland har overtaget.

- Det ser foreløbig ud til at gå primært russernes vej. De erobrer mere og mere terræn. Især i syd, hvor det russiske angreb ud fra Krim har haft stort succes.

Men lektoren vurderer også, at russerne er blevet overrasket af Ukraine.

- Den (invasionen, red.) foregår i et noget langsommere tempo, end man kunne have forventet.

- Det kan der være flere grunde til. Måske ville man ikke gå for hårdt til værks, i erkendelse af at man bagefter også skal kunne styre Ukraine. Og måske har man også mødt større modstand end forventet. Jeg tror i virkeligheden nok mere på det sidste end det første, siger han.

Det ventes, at forhandlinger om en våbenhvile fortsætter torsdag.

- Jeg har svært ved at tro, at der kan komme voldsom meget konkret ud af dem. De russiske krav ser ud til at være uacceptable for Ukraine, medmindre Ukraine bliver så militært presset – også i omfanget af civile tab og ødelæggelser – at den ukrainske præsident kommer til at sige 'nok er nok'.

- Men der er vi ikke endnu, og derfor tror jeg, at de hårde kampe kommer til at fortsætte, siger Claus Mathiesen.