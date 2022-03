Lektor: Russisk anerkendelse af Zelenskij tyder på ny kurs

Rusland viser tegn på en ny diplomatisk kurs, mener Jørgen Meedom Staun, som er lektor i international politik ved Forsvarsakademiet.

Det sker, efter at den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, onsdag udtalte, at Moskva anerkender, at præsident Volodimir Zelenskij er Ukraines leder.

- Det er i hvert fald et brud med deres afnazificeringsstrategi.

- Et eller andet sted er det en indrømmelse fra russisk side, i forhold til at de har en mulighed for at forhandle med Zelenskij og den ukrainske regering, siger Jørgen Meedom Staun.

Lavrovs udmelding kommer i forbindelse med et interview med den arabiske tv-station Al-Jezeera.

I samme interview understregede Lavrov, at den russiske regering insisterer på, at Ukraine afmilitariseres.

Han forklarede, at der skal laves en liste over våben, som aldrig må placeres på ukrainsk område.

- Specifikke typer af angrebsvåben må identificeres og må aldrig opstilles i Ukraine eller blive skabt der, sagde han.

En komplet afmilitarisering bliver der dog næppe tale om, vurderer Jørgen Meedom Staun.

- Det tror jeg ikke på. Man kan ikke lade sig afmilitarisere, for så har man jo ikke en chance for at forsvare sig, hvis Rusland vælger at gå ind.

Ifølge russiske nyhedsmedier forventer repræsentanter fra Rusland, at ukrainske diplomater ankommer i Hviderusland torsdag morgen.

Her skal der for anden gang forhandles om fred mellem de to lande.

Jørgen Meedom Staun fortæller, at det, at de to parter forhandler, længe har været et sjældent syn.

- I meget lang tid, faktisk fra 2014 og frem til nu, har Rusland nærmest ikke villet tale med den ukrainske regering. Først nu i forbindelse med de forsøgsvise fredsforhandlinger har man mødtes repræsentanter imellem, siger han.