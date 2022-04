Lektor: Vesten er tættere på indblanding i krigen

Når Danmark udviser 15 russere for spionage, handler det lige så meget om timing som om overtrædelse af dansk lov. Det vurderer lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jakobsen.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) har tirsdag oplyst, at Danmark udviser 15 russere for spionage.

- Den normale baggrund er direkte knyttet til overtrædelser af dansk lov i forhold til spionage, siger Peter Viggo Jakobsen.

- Men når man ser timingen af den her udvisning, så er der ingen tvivl om, at det er en reaktion på de grimme billeder, vi har set fra Ukraine og det, der ligner krigsforbrydelser.

Ifølge Peter Viggo Jakobsen er udvisningen også et udtryk for, at der er ved at være tomt på hylderne af mere moderate sanktioner.

- Isoleret set, tror jeg, at russerne er lidt ligeglade med, at der bliver udvist diplomater. Men det som bekymrer russerne er, at de vestlige lande er ved at løbe tør for sanktionsmuligheder uden at gribe ind i krigen, siger han.

- Hver gang Vesten kommer tættere på den linje, skal russerne tænke sig om, om de tør blive ved med at udfordre Vesten, så de vestlige politikere i sidste ende føler, at de ikke har anden muligheder end at gribe ind i krigen.

- Derfor vil Rusland se med alvor på det her skridt, fordi det bringer Vesten tættere på egentlig indblanding i Ukraine-krigen, siger han.

I weekenden var der fra den danske regering fordømmelse af meldinger fra den ukrainske by Butja, som ukrainerne har generobret fra russiske styrker.

Her er der beretninger om civile, der ligger bagbundet og henrettet i gaderne. Rusland afviser og mener, at der er tale om et iscenesat skuespil fra ukrainsk side.

Ikke desto mindre har satellitbilleder fra rumteknologi-selskabet Maxar Techonologies indikeret, at der lå lig i gaderne i Butja i midten af marts. Altså længe før ukrainerne genindtog byen.

Danmark er ikke det eneste land, der har valgt den vej. Mandag har både Tyskland og Frankrig udvist personale fra de russiske ambassader i de to lande.

- Her står Danmark last og brast med vores allierede, siger Peter Viggo Jakobsen.

- Så kan man altid sige, at de har forbrudt sig mod dansk lov, for det gør sådan nogle diplomater per definition hele tiden.