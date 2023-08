Lig rådner i gaden i Sudan

Advarsel: Voldsomme billeder i bunden af artiklen.

Krigen i Sudan hærger på sin fjerde måned, og nu er hovedstaden Khartoums lighuse fyldt.

Det betyder, at tusindvis af døde kroppe bliver efterladt til at rådne i gaderne, lyder det fra Red Barnet til CNN.

Det er dog ikke kun i gaderne, at ligene ligger og rådner.

En række af langvarige strømafbrydelser og manglende medicinsk personale betyder nemlig, at de lig, der rent faktisk er nået helt til et lighus, også rådner.

På sociale medier er der derfor blevet efterspurgt gravere, der kan hjælpe med at grave de mange lig ned.

Kolera-epidemi

De mange efterladte døde kroppe betyder, at Sudan kan - udover den blodige borgerkrig - stå overfor et koleraudbrud i nærmeste fremtid.

'En forfærdelig kombination af et stigende antal lig, voldsom vandmangel, ikke-funktionelt hygiejne- og sanitetsmidler og manglende vandbehandlings-løsninger skaber frygt for et koleraudbrud i byen,' sagde Red Barnet i en udtalelse.

Abdallah Attiya, der er medlem af Sudans lægesyndikat, har også advaret om 'sygdoms- og epidemikatastrofer'.

Børn dræbt

Den potentielle sygdomskatastrofe er den seneste i den nu fire måneder lange krig, der brød ud mellem Sudans militær og den paramilitære organisation Rapid Support Forces, hvis leder tidligere var næstkommanderende i militæret.

Krigen har dræbt mindst 1105 mennesker, og mindst 12.115 er blevet såret frem mod 12. juli.

Sådan lyder vurdering fra FN's Coordination of Humanitarian Support (OCHA) i sidste måned, der samtidigt vurderer det reelle tal til at være langt, langt højere.

Mindst 435 børn er blevet dræbt, og mindst 2025 er blevet såret. FN vurderer, at der i gennemsnit bliver dræbt eller såret ét barn i timen.

Flere tusinder af lig bliver efterladt på vejene i Khartoum og Omdurman. Foto: AFP/Ritzau Scanpix