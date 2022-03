Lige nu: Kæmpe gidseltagning på Ukrainsk Hospital

Ukraine: Russiske styrker har belejret et hospital og holder personale, patienter og civile som gidsler. Angiveligt er 400 holdt fanget på hospitalet

Siden eftermiddag har der floreret billedet og påstande om, at russiske styrker har indtaget et hospital i den belejrede by Mariupol i Ukraine.

Nu har borgmesteren i byen, Ifølge BBC, bekræftet at en gidseltagning af patienter og personale finder sted lige nu.

- Vi modtog information om, at den russiske hær erobrede vores største hospital(..) De bruger vores patienter og læger som gidsler.

- Vi kan bekræfte disse oplysninger, og også guvernøren i Donetsk-regionen har bekræftet denne bekræftelse. Vi fik oplysninger om, at der er 400 mennesker der, siger Sergei Orlov, Borgmester i Mariupol i følge BBC.

Journalist: 'Russerne skyder ud af vinduerne'

Den ukrainske journalist Anastasia Magazova, der tidligere har været ansat på BBC og Deutsche Welle, var den første til at skrive om russiske styrkers gidseltagning.

Hun skriver på Twitter, at vidner fortæller, at styrkerne tvinger civile ind på hospitalet, hvor de holdes fanget.

Samtidig skyder de russiske styrker ud af vinduerne - angiveligt for at fremprovokere en reaktion fra den ukrainske hær.

Menneskerettighedsorganisationen Media Human Rights Initiative fortæller i et opslag på Facebook, at flere patienter der lykkedes med at flygte fra hospitalet, er vendt tilbage med skudsår.