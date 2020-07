Lov om immunitet ændres efter oprør over ung brites død

USA har lukket et hul i loven, der har givet diplomatisk immunitet til blandt andre familiemedlemmer til amerikanske ansatte på en britisk militærbase.

Hidtil har reglerne blandt andet forhindret, at hustruen til en amerikansk diplomat kunne blive retsforfulgt for et trafikdrab i Storbritannien.

Den pågældende diplomatfrue, Anne Sacoolas, menes at have været skyld i en trafikulykke i august sidste år, hvor en 19-årig motorcyklist ved navn Harry Dunn blev dræbt.

Det skete, da hun og hendes mand boede i Storbritannien. Manden arbejdede på en base i Northamptonshire, der bruges af USA's militær.

Efter ulykken rejste Anne Sacoolas tilbage til USA. Hun har afvist at vende tilbage til Storbritannien og den retssag, der venter hende.

Briterne har bedt USA udlevere hende, hvilket hidtil er blevet afvist.

Den afvisning blev en kurre på tråden i forholdet mellem de to lande. Mange briter var stærkt fortørnede over, at diplomathustruen kunne påberåbe sig immunitet og dermed slippe for straf.

Men nu er reglerne ændret. Det åbner op for, at familiemedlemmer til amerikanere, der arbejder på militærbasen Croughton Annex i det centrale England, kan stilles for retten.

Det oplyser den britiske udenrigsminister, Dominic Raab, onsdag.

- Det er vigtigt, at vi nu er nået til enighed med USA om nye arrangementer, der har lukket den afvigelse, som hindrede retfærdighed i den hjerteskærende sag om Harry Dunn, siger Raab.

Det er uvist, om det får konsekvenser for Anne Sacoolas. Politiet i Northamptonshire siger ifølge nyhedsbureauet dpa, at de nye regler formentlig ikke gælder med tilbagevirkende kraft.

Harry Dunns forældre siger, at Sacoolas kørte i den forkerte side af vejen i sin bil og kørte frontalt ind i den unge motorcyklist.

Forældrene har været i Washington, hvor de mødtes med præsident Donald Trump for at tale deres sag.

Anne Sacoolas' advokat siger, at hun ikke vil vende tilbage til Storbritannien frivilligt. Hun risikerer en fængselsstraf for det, hun selv betegner som 'en forfærdelig men utilsigtet ulykke'.

Meldingen fra Raab om de ændrede regler kommer, dagen efter at han havde sin kollega fra USA, Mike Pompeo, på besøg i London. Her var sagen om Harry Dunn et af de emner, de to udenrigsminister drøftede.