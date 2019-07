Luftangreb på libysk migrantlejr er en krigsforbrydelse

Mindst 44 mennesker er dræbt, og over 130 er såret under et flyangreb på en migrantlejr ved den libyske hovedstad Tripoli. Det oplyser FN.

Angrebet, der skete tirsdag aften, lever op til betegnelsen en krigsforbrydelse. Det siger FN's udsending til Libyen, Ghassan Salame, ifølge Reuters.

- Det har klart nået niveauet for en krigsforbrydelse, siger han i en erklæring.

Det er det største tab ved et enkelt angreb, siden oprørsofficeren Khalifa Haftar og hans styrker fra det østlige Libyen indledte en offensiv mod Tripoli for tre måneder siden.

Men det er endnu ikke fastslået, at det er Haftars styrker, der stod bag luftangrebet på lejren. Hans milits meddelte tirsdag aften, at den ikke havde noget med angrebet at gøre.

Haftar bruger landsoldater og fly under sin offensiv.

Den Afrikanske Union (AU) fordømmer onsdag angrebet og kræver de skyldige stillet til ansvar for deres handlinger.

Det skal ske gennem en uafhængig undersøgelse, siger formand i AU, Moussa Faki ifølge AFP.

- Formanden gentager sin opfordring til en øjeblikkelig våbenhvile, og at alle parter sikrer beskyttelsen og sikkerheden for civile og især migranter, der er fanget i lejre, siger han.

Libyen er et vigtigt springbræt til Europa for mange migranter fra Afrika.

Mange bliver dog tilbageholdt af de libyske kystvagter, som støttes af EU.

Tusindvis tilbageholdes i detentionscentre som det, der tirsdag er blevet angrebet.

Disse centre er blevet kritiseret af menneskerettighedsorganisationer. De kalder forholdene for umenneskelige.

Det angrebne center ligger i kvarteret Tajoura i det østlige Tripoli. Kvarteret er også hjemsted for militære styrker, der er allierede med Libyens regering.