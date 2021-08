Lufthavn i Kabul er åben igen efter kaos og dødsfald

Lufthavnen i Afghanistans hovedstad, Kabul, er sent mandag lokal tid åbnet igen, efter at alle flyvninger tidligere på dagen blev indstillet midlertidigt af sikkerhedsmæssige årsager.

Det oplyser generalmajor i det amerikanske forsvar Hank Taylor på et pressemøde i USA's forsvarsministerium ifølge nyhedsbureauet AFP.

Lufthavnen blev lukket mandag omkring klokken 20 lokal tid, da hundredvis af civile i løbet af dagen indtog landingsbanen i et desperat forsøg på at blive evakueret.

På dramatiske videoer kunne man blandt andet se, hvordan visse personer forsøgte at klamre sig til et amerikansk transportfly, mens det var i gang med at lette.

Amerikanske myndigheder oplyste senere, at mindst syv personer mistede livet under uroen i lufthavnen.

Omkring klokken 23.05 var der så kommet nok styr på sagerne til, at evakueringsarbejdet kunne genoptages, oplyser Hank Taylor.

Ifølge generalmajoren er et C-17-transportfly med soldater fra det amerikanske marinekors siden landet. Et andet transportfly med flere soldater er også på vej, siger han.

Soldaterne skal hjælpe med at opretholde sikkerheden i lufthavnen.

Også et transportfly af typen A400M fra det tyske luftvåben er landet for at starte evakueringen af tyske statsborgere og afghanske hjælpere.

Flyet havde forinden cirklet over Afghanistan i fem timer og var nær sluppet op for brændstof, før det fik landingstilladelse.

En unavngiven sikkerhedskilde siger tirsdag morgen lokal tid til Reuters, at start- og landingsbanen i lufthavnen i Kabul nu er fuldstændig rømmet for menneskemængder.

Kilden oplyser også, at militærfly i morgentimerne begyndte at evakuere diplomater og civile afghanere.

Ifølge AFP kontrollerer USA stadig flytrafikken til og fra lufthavnen.

En række lande - heriblandt Danmark - er i gang med at evakuere ansatte og hjælpere fra Afghanistan, efter at den militante bevægelse Taliban har overtaget kontrollen med landet.

Det er nødvendigt at holde lufthavnen i Kabul åben, hvis dette skal lykkes.

Det er uvist, hvor mange danskere der stadig venter på at blive evakueret.