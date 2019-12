Lufthavn lukkes og 200.000 evakueres

I Filippinerne er myndighederne begyndt at lukke Manilas internationale lufthavn, efter at tyfonen Kammuri er slået ind over ørigets østlige kyster.

- Vores vurdering er, at den vil være lukket fra klokken 11 i formiddag til klokken 11 i morgen aften - den 3. december, siger Ed Monreal, der står i spidsen for myndighederne i Manilas lufthavn.

Over 212.000 mennesker er evakueret, skoler er lukkede, og nogle steder er folk strandede, fordi sejlads er blevet indstillet i det oprørte hav.

Foto: Dys Castillo Vidal via Reuters/Ritzau Scanpix

Tyfonen ramte filippinsk territorium første gang lørdag. Mindst en person er blevet dræbt af uvejret i regionen Bicol.

I Bicol-regionen har 70.000 personer mandag forladt deres hjem.

Dette års sydøstasiatiske lege, Southeast Asian Games, bliver afholdt i Filippinerne indtil den 11. december.

Arrangørerne af turneringen har aflyst en udendørsbegivenhed som windsurfing. Også andre sportsgrene er i fare for at blive aflyst eller udskudt.

Ramon Suzara, der leder legenes komité, siger, at varigheden af Southeast Asian Games ikke vil blive forlænget.

- Med basketball og volleyball har vi før i forbindelse med dårligt vejr fortsat turneringen, men gjort det uden tilskuere, siger han.

Foto: Dys Castillo Vidal via Reuters/Ritzau Scanpix

Legene finder sted i byerne Clark, Manila og Subic.

Det er især mængden af regn, der følger tyfonen, som optager myndighederne. Det kan give oversvømmelser og mudderskred.

I alt 8750 atleter deltager i Southeast Asian Games. Derudover hjælper over 12.000 frivillige til i den 30. og hidtil største udgave af legene.

Foto: Dys Castillo Vidal via Reuters/Ritzau Scanpix

Filippinerne ligger mandag nummer et på den foreløbige medaljeliste med over 50 styk. Vietnam og Thailand er henholdsvis toer og treer.