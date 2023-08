Lukasjenko: Jeg advarede Wagner-leder - og han var klar til at dø

Den berygtede og nu formodentlig afdøde Wagner-leder, Jevgenij Prigozjin, var blevet advaret om, at han havde slået ind på en farlig kurs.

Endda flere gange.

Sådan lyder det fra Belarus' præsident, Aleksandr Lukasjenko, der fredag via det statslige nyhedsbureau Belta udtaler sig om flere påståede samtaler mellem ham og Prigozjin i løbet af den seneste tid.

Under lejehærens kortvarige march mod Moskva i juni advarede Lukasjenko ifølge eget udsagn Prigozjin om, at han ville 'dø', hvis han fortsatte. Til det svarede Wagner-lederen ifølge præsidenten:

- Til helvede med det - jeg dør.

Også på et andet tidspunkt skal Lukasjenko have advaret Prigozjin samt Dmitrij Utkin, der ofte er blevet omtalt som Wagner-gruppens grundlægger, om deres sikkerhedssituation. Også Utkin formodes at være død.

- Fyre - pas på, sagde Lukasjenko ifølge eget udsagn til de to i en samtale, hvor der er noget usikkerhed om tidspunktet.

I udtalelserne gengivet af Belta siger Lukasjenko også, at soldater fra Wagner-gruppen forbliver i Belarus.

Den belarusiske præsidents udtalelser kommer, efter at det er kommet frem, at Prigozjin og Utkin var om bord på et nedstyrtet fly, hvilket har skabt usikkerhed om gruppens fremtid.

- Wagner levede, er i live og vil leve i Belarus, selv om nogen skulle ønske det modsatte, siger Lukasjenko fredag ifølge Belta.

Den polske regering anslog for nylig ifølge BBC, at mellem 3500 og 5000 Wagner-soldater befinder sig i Belarus.

De tusindvis af soldater flyttede til den russiske allierede, efter at Prigozjin og Wagner-gruppen i juni gjorde oprør mod Ruslands militære ledelse.

Oprøret blev dog kortvarigt. En aftale mellem Ruslands præsident, Vladimir Putin, og Prigozjin - med Lukasjenko som mægler - betød, at oprøret stoppede, og Wagner-soldater flyttede til Belarus.

Onsdag styrtede et privatfly med Prigozjin på passagerlisten ned i Tver-regionen i det vestlige Rusland.

Lukasjenko, som er en nær allieret af Putin, afviser, at den russiske præsident står bag lejehærens berygtede leders formodede død.

- Han (Putin, red.) er en kalkulerende, meget rolig og endda langsom person i forbindelse med beslutninger om andre, mindre komplicerede emner, siger den belarusiske præsident ifølge Belta.

- Så jeg kan ikke forestille mig, at Putin gjorde det.

Lukasjenko har været ved magten i næsten tre årtier. Han tillod i februar sidste år Rusland at angribe Ukraine fra det sydlige Belarus.

Udstationeringen af Wagner-soldater i Belarus har skabt spændinger med en række nabolande.

I Polen er der blevet sendt tusindvis af soldater til grænseområder.

Også Litauens regering har udtrykt bekymring for situationen og endda lukket grænseovergange til Belarus.

Wagner er eller har også været til stede i en række afrikanske lande. Gruppen vurderes ikke længere at spille nogen rolle i Ukraine.