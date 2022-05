Lukasjenko: - Operationen har trukket ud

Præsidenten i Belarus giver i interview udtryk for, at russernes invasion har taget overraskende lang tid

En af Vladimir Putins måske tætteste allierede, præsident Lukasjenko i Belarus, havde ikke regnet med, at russernes invasion af Ukraine ville tage så lang tid.

Det skriver AP på baggrund af et interview med Lukasjenko.

- Jeg er ikke langt nok nede i dette problem til at sige, om det går efter planen, som russerne siger, eller som jeg føler det, sagde Lukasjenko og uddybede.

- Lad mig understrege endnu en gang: Jeg føler, at denne operation har trukket ud, siger Alexander Lukasjenko.

Få overblikket over de seneste nyheder fra Ukraine her. Krigen i Ukraine: Dagens overblik

Indflydelse

Efter de voldsomme protester i Belarus for år tilbage er Vladimir Putins indflydelse på Belarus ifølge eksperter blevet styrket, og Rusland iværksatte da også dele af sin invasion af Ukraine fra netop Belarus.

Angrebet mod Kyiv fra nord kom således fra Belarus, og landet har altså spillet en væsentlig rolle i det russiske angreb.

Lukasjenko understregede dog også i interviewet, at han bakker op om Rusland, og at Rusland var nødt til at reagere, fordi Kiev 'provokerede Rusland'. Nu arbejder han dog for fred, fortalte Lukasjenko.

- Vi accepterer kategorisk ikke nogen krig. Vi har gjort og gør fortsat alt for, at der ikke er en krig. Og takket været mig er forhandlinger mellem Rusland og Ukraine begyndt.

Kan ikke tabe

Han understregede samtidig, at Rusland 'pr. definition ikke kan tabe denne krig.'

- Han (Putin, red.) vil sandsynligvis ikke have en global konfrontation med Nato. Brug det, og gør alt for, at det ikke sker. Ellers, selvom Putin ikke vil have det, vil militæret reagere, sagde Alexander Lukasjenko.

Belarus var inden krigen underlagt sanktioner fra EU, blandt andet på grund af landets hårdhændede håndtering af demonstranter under de store protester.

Men også i kølvandet på invasionen af Ukraine fordi Belarus tillod russerne at invadere fra sit territorium.

