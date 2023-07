Lukasjenko: Putin vil IKKE dræbe Wagner-boss

Belarus' præsident oplyste efter et tilløb, hvor han lige skulle sikre sig, at han havde styr på Wagner-bossens fulde navn, at Prigozjin er i Rusland, nærmere bestemt St. Petersborg

Belarus' præsident, Aleksandr Lukasjenko, afviser nu, at Putin har tænkt sig at dræbe Jevgenij Prigozjin

Belarus' præsident, Aleksandr Lukasjenko, har netop bekræftet, at Wagner-bossen, Jevgenij Prigozjin, er tilbage på russisk jord.

Og nu afviser han det, som alle går rundt og tænker: Vladimir Putin vil IKKE dræbe Prigozjin.

- Hvis du tror, at Putin er ondsindet og hævngerrig, og at Prigozjin vil blive dræbt i morgen ... Nej, det kommer ikke til at ske, lyder det fra Lukasjenko ifølge Sky News.

Tidligere fortalte Aleksandr Lukasjenko på et internationalt pressemøde i Minsk, at Jevgenij Prigozjin befinder sig i Sankt Petersborg og ikke Belarus, hvor han ellers skulle være i eksil.

Jevgenij Prigozjin er pludselig dukket op i Rusland igen. Foto: Ritzau Scanpix

Skulle hente våben

I de seneste 24 timer har flere internationale medier berettet om, at Prigozjin skulle befinde sig i Rusland for at hente flere af sine konfiskerede våben.

Efter sigende skulle Wagner-bossen være landet i Rusland 4. juli. Her skulle en BMW med Prigozjin i, eskorteret af en Land Cruiser fyldt med sikkerhedspersonale, være kørt op til FSB-direktoratet i Sankt Petersborg, hvor Prigozjin blev spottet.

27. juni blev det bekræftet, at Prigozjin var landet i Belarus, efter han søsatte et storstilet mytteri mod toppen af det russiske forsvar.

Lukasjenko påtog sig rollen som mægler, og parterne aftalte, at Wagner-bossen kunne leve i eksil i Belarus.