Lukasjenko: Vi får aldrig brug for at bruge Putins atomvåben

Belarus' beholdning af russiske atomvåben er blot en afskrækkelsesmanøvre, og landet får aldrig brug for rent faktisk at bruge våbnene.

Det siger landets præsident, Aleksandr Lukasjenko, i en tale vist af det statslige belarusiske nyhedsbureau Belta fredag, som er Belarus' nationaldag.

Både Lukasjenko og Ruslands præsident, Vladimir Putin, har erkendt, at Rusland er begyndt at opbevare våben i Belarus.

- Som tingene skrider frem, føler vi os mere og mere overbeviste om, at de (våbnene, red.) skal udstationeres her i Belarus, et pålideligt sted, siger Lukasjenko.

- Jeg er sikker på, at vi aldrig får behov for at bruge dem, mens de er her. Og ingen fjende kommer til at sætte fod i vores land.

Lukasjenko har ligesom Vladimir Putin gentagne gange beskyldt vestlige lande for at forsøge at 'ødelægge' sit land og hævder, at beholdningen af atomvåben er et nødvendigt skridt for at afskrække aggressioner.

Lukasjenko sagde tidligere på måneden, at der er våben i Belarus, og antydede endda på et tidspunkt, at han ikke ville holde sig tilbage fra at bruge dem, skulle det blive nødvendigt. Han ville dog konsultere med Rusland først.

Den russiske viceforsvarsminister, Sergej Rjabkov, siger fredag, at udstationeringen af atomvåben i Belarus ikke er en overtrædelse af ikkespredningsaftalen fra 1968, fordi Rusland stadigvæk har kontrol over atomvåbnene.

Han hævder desuden over for det russiske statslige nyhedsbureau Tass, at Rusland var blevet 'tvunget' til at udstationere våbnene.

Lukasjenko er en af Putins allertætteste allierede. Han tillod i februar sidste år, at Rusland kunne invadere Ukraine via den belarusiske grænse og har gentagne gange udtalt støtte til den russiske invasion.