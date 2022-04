Lukker for gassen: - Det er vildt

Det er ikke overraskende, at Polen er blandt de første, som får lukket for den russiske gas, men det er en optrapning af den sikkerhedspolitiske konflikt, vurderer seniorforsker

Det russiske gasselskab Gazprom bekræfter, at det har stoppet leverancerne til Polen og Bulgarien, fordi de to lande ikke vil betale for gassen i rubler.

Det er en klar optrapning af den sikkerhedspolitiske konflikt, at Rusland nu viser, at de er villige til at gøre alvor af deres trusler om gas-stop, siger Trine Villumsen Berling, som er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.

Samtidig er udmeldingen en måde at lægge pres på Tyskland og hele det europæiske samarbejde.

- Det er forventet, men det er også vildt, fordi det er et meget stort skridt, fordi de går ud nu og kommer til at fremstå som en utroværdig handelspartner på gasmarkedet, siger hun til Ekstra Bladet.

Det skyldes, at europæerne fastholder, at man har indgået kontrakter med Gazprom om betaling i euro og dollars.

Polen var øverst på listen

At netop Polen er blandt de første lande, som får lukket for gassen, er ifølge Trine Villumsen Berling ikke overraskende.

- Polen har i lang tid meldt ud, at de vil være uafhængige af russisk gas - også før invasionen i Ukraine. De har haft et virkelig dårligt forhold til Moskva og Kreml, forklarer hun og uddyber:

- Man må forestille sig, at der er sådan en liste i en sort bog over uvenlige stater, hvor Polen står øverst på listen. Det er en gensidig opfattelse de to stater imellem, at de er fjender, og at energi er et meget vigtigt våben i den sikkerhedspolitiske dialog.

Danmark ikke i risiko

Der er på nuværende tidspunkt ikke udsigt til et brat gas-stop i Danmark.

- Hvis de skal lukke til Danmark, skal de sådan set lukke for en gasledning, der går igennem Tyskland først, så der rammer man lidt bredere, forklarer seniorforskeren.

Og risikoen for, at man lukker for gassen til Tyskland, er lige nu minimal.

- Tyskland er den største aftager af russisk gas. Det er en meget stor indtægt for Rusland, man ville skulle afskære sig fra, hvis man skulle lukke for Nordstream også, så jeg tror ikke, det er det, vi kommer til at se allerførst.

- Men jeg tror sagtens, at der vil være flere lande, der bliver advaret om, at nu sker det snart, siger Trine Villumsen Berling.

Der er ifølge eksperten ingen chance for, at for eksempel Tyskland vil skifte kurs og betale for gassen i rubler.

