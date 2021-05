Lynnedslag mulig grund til 18 døde elefanter

En række elefanter fundet døde i Indien. Myndighederne tror, at det kan være på grund af lynnedslag

Lynnedslag mistænkes for at være grunden til, at 18 elefanter er fundet døde i Indiens østlige stat Assam.

Det skriver Reuters.

Torsdag fandt lokale fandt i første omgang 14 døde elefanter, mens fire yderligere sidenhen blev fundet.

Myndighederne har krævet en undersøgelse af, hvad der ligger bag.

- En foreløbig rapport antyder, at det skyldes lyn, men nu skal gennem obducering finde ud af, om der kan være en anden grund, siger Parimal Suklabaidya, der er minister fore dyreliv.

En lokal vagt har set brand i området, men han må ikke udtale sig til medierne, skriver Reuters.